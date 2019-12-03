Україна разом із НАТО задумала влаштувати на Донбасі Ruxit: у Росії цинічно відповіли

Після завершення саміту "нормандської четвірки" Росія має зробити "RUxit" – вихід РФ та її сил із України.
Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
"Наше головне очікування від "нормандського саміту" та будь-яких інших форматів – це те, що я називаю RUxit: ми хочемо, щоб Росія і російські сили залишили Україну", – повідомив дипломат.
"Хочу нагадати, що ми намагаємося стати частиною НАТО майже 30 років, і попри те, що у нас триває війна, ми зберігаємо цей курс. І про це я хочу нагадати лідерам (Альянсу. – Ред.)", – зазначив міністр у інтерв'ю телеканалу Sky New.
Пізніше депутат Держдуми РФ Дмитро Бєлік у відповідь на заяву Пристайка заявив, що "русскій мір" залишиться неподільним.
Вадим Пристайко 3-4 грудня перебуває з робочим візитом у Лондоні, де візьме участь у конференції НАТО та проведе двосторонні зустрічі з міністрами країн-членів і партнерів Альянсу.
Війна на Донбасі
Як писав OBOZREVATEL:
Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що "нормандська зустріч" відбудеться наприкінці листопада.
15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня у Парижі.
18 листопада у Кремлі підтвердили, що саміт у "нормандському форматі" відбудеться 9 грудня у Парижі.
П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що українська делегація на нормандської зустрічі має обстоювати позиції збереження унітарності держави і вимагати виконання Росією безпекового компоненту перед політичним.
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