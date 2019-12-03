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3 грудня • оновлено в 20:42
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Україна разом із НАТО задумала влаштувати на Донбасі Ruxit: у Росії цинічно відповіли

27.1т
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Після завершення саміту "нормандської четвірки" Росія має зробити "RUxit" – вихід РФ та її сил із України.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Наше головне очікування від "нормандського саміту" та будь-яких інших форматів – це те, що я називаю RUxit: ми хочемо, щоб Росія і російські сили залишили Україну", – повідомив дипломат.

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"Хочу нагадати, що ми намагаємося стати частиною НАТО майже 30 років, і попри те, що у нас триває війна, ми зберігаємо цей курс. І про це я хочу нагадати лідерам (Альянсу. – Ред.)", – зазначив міністр у інтерв'ю телеканалу Sky New.

Пізніше депутат Держдуми РФ Дмитро Бєлік у відповідь на заяву Пристайка заявив, що "русскій мір" залишиться неподільним.

Вадим Пристайко 3-4 грудня перебуває з робочим візитом у Лондоні, де візьме участь у конференції НАТО та проведе двосторонні зустрічі з міністрами країн-членів і партнерів Альянсу.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Як писав OBOZREVATEL:

  • Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що "нормандська зустріч" відбудеться наприкінці листопада.

  • 15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня у Парижі.

  • 18 листопада у Кремлі підтвердили, що саміт у "нормандському форматі" відбудеться 9 грудня у Парижі.

  • П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що українська делегація на нормандської зустрічі має обстоювати позиції збереження унітарності держави і вимагати виконання Росією безпекового компоненту перед політичним.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Міністерство закордонних справ України Донбас НАТО
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
В Сети "гуляет" история о молодом украинце Алексее Яремчуке, переехавшем в Германию. Он рассказывает, что столкнулся с самой настоящей травлей со стороны своих новых коллег после ярких рассказов про Майдан и про то, как он воевал в Донбассе. Доходило не только до брани в адрес Яремчука, но даже до того, что немцы обвиняли украинца в нацизме. После того как ему сломали нос и уволили, Яремчук снова задумался об эмиграции, пишет riafan.ru. Жизнь превратилась в ад, признался украинец.
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8
1
Николаев Олег
Николаев Олег
_ Зепепупик, у канадщыну
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2
1
_ Зепепупик
_ Зепепупик
Цимельман Филя, а куда он дальше эмигрирует? В Сомали?
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2
1
_ Зепепупик
_ Зепепупик
Нас зовут! ----- "Россия после саммита должна вывести войска с Oкраины". Я думаю, что нужно подчиниться этому грозному требованию. Для этого до саммита надо их туда ввести. Предлагаю прямо завтра, чтобы не заставлять "уважаемых" людей ждать. Ну, а раз уж придётся вводить, то сразу до Львова.
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7
1
Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Климкина Приставка опять чего то несуразное бормочет.Где вы таких набираете?
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3
1

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