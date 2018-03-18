Україна заборонила вибори Путіна: ОБСЄ "опустила" Росію

Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ не стало на бік Росії через рішення України заборонити росіянам, які знаходяться в країні, голосувати на президентських виборах РФ 18 березня.

Прес-секретар БДІПЛ Томас Раймер заявив, що це питання має регулюватися двосторонніми відносинами України і Росії і бюро не буде коментувати дане рішення Києва, передає ТАСС.

"По суті, голосування на виборах в іншій країні регулюється двосторонніми угодами між країнами", - сказав він.

"Я не знаю якихось міжнародних стандартів у цій сфері. Існують двосторонні домовленості про організацію голосування між країнами, тому ми не та організація, яка могла б це [заява влади України] прокоментувати", - заявив Раймер.

Як писав "Обозреватель", раніше в Росії виступили з погрозами в бік України через заборону виборів.