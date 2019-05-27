"Україна вже поступилася": у США дали пораду Зеленському з приводу переговорів із Путіним

Президент України Володимир Зеленський може виявитися досить успішним дипломатом у майбутніх переговорах із главою РФ Володимиром Путіним.

Таку думку "Апострофу" висловив американський політолог Семюел Чарап. Він уточнив, що є ймовірність того, що Путін і Зеленський можуть почати контактувати напряму.

"В остаточному підсумку, комусь треба домовлятися з російським керівництвом, якщо цій людині хочеться врегулювати конфлікт", – сказав політолог.

Володимир Путін і Володимир Зеленський колаж

За його словами, почати Зеленському варто з багатостороннього формату переговорів, але якщо просування щодо врегулювання будуть, то двостороннього теж не уникнути.

"Не всі політики були дипломатами до того, як вони стали політиками. Йому є над чим працювати і треба швидко вчитися. Але якщо будуть гарні радники і міністри, які підготують зустріч – тоді не варто побоюватися. Потрібно з часткою обережності ставитись до нового президента, враховуючи, ким він був раніше, що він ніколи не вів переговори з Путіним. Але виключати, що він буде успішним, не можна", – додав Чарап.

Семюел Чарап Iz.ru

Він вважає, що переговори – це завжди торг, тому Зеленському варто заздалегідь "визначити червоні лінії – чим готові торгувати, а чим ні".

"На папері Україна вже поступилася – особливий статус ОРДЛО, прийняття нової конституції, децентралізація, амністія. Це є в Мінських угодах (пункт 11). З цілої низки причин це не реалізовувалося", – уточнив політолог.

А найголовніше, на думку американця, коли є домовленості, необхідно їх виконувати, тому Зеленському необхідно тримати слово. "Але це не означає, що він зможе одразу врегулювати конфлікт", – підсумував Чарап.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ідеолог партії "Слуга народу" зробив заяву про те, що президент України готовий до діалогу з Росією з метою домогтися припинення бойових дій на Донбасі;

але сам Зеленський перед своїм виступом на IForum заявив журналістам, що заперечує можливість ведення переговорів із Росією.

водночас топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов вважає переговори про встановлення миру на Донбасі неможливими.

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