"Україна вже поступилася": у США дали пораду Зеленському з приводу переговорів із Путіним

Президент України Володимир Зеленський може виявитися досить успішним дипломатом у майбутніх переговорах із главою РФ Володимиром Путіним.
Таку думку "Апострофу" висловив американський політолог Семюел Чарап. Він уточнив, що є ймовірність того, що Путін і Зеленський можуть почати контактувати напряму.
"В остаточному підсумку, комусь треба домовлятися з російським керівництвом, якщо цій людині хочеться врегулювати конфлікт", – сказав політолог.
Володимир Путін і Володимир Зеленський
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За його словами, почати Зеленському варто з багатостороннього формату переговорів, але якщо просування щодо врегулювання будуть, то двостороннього теж не уникнути.
"Не всі політики були дипломатами до того, як вони стали політиками. Йому є над чим працювати і треба швидко вчитися. Але якщо будуть гарні радники і міністри, які підготують зустріч – тоді не варто побоюватися. Потрібно з часткою обережності ставитись до нового президента, враховуючи, ким він був раніше, що він ніколи не вів переговори з Путіним. Але виключати, що він буде успішним, не можна", – додав Чарап.
Семюел Чарап
Iz.ru
Він вважає, що переговори – це завжди торг, тому Зеленському варто заздалегідь "визначити червоні лінії – чим готові торгувати, а чим ні".
"На папері Україна вже поступилася – особливий статус ОРДЛО, прийняття нової конституції, децентралізація, амністія. Це є в Мінських угодах (пункт 11). З цілої низки причин це не реалізовувалося", – уточнив політолог.
А найголовніше, на думку американця, коли є домовленості, необхідно їх виконувати, тому Зеленському необхідно тримати слово. "Але це не означає, що він зможе одразу врегулювати конфлікт", – підсумував Чарап.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
ідеолог партії "Слуга народу" зробив заяву про те, що президент України готовий до діалогу з Росією з метою домогтися припинення бойових дій на Донбасі;
але сам Зеленський перед своїм виступом на IForum заявив журналістам, що заперечує можливість ведення переговорів із Росією.
водночас топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов вважає переговори про встановлення миру на Донбасі неможливими.
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