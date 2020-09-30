Україна вже 26 років без ядерної зброї: чи був інший шлях і яку ціну платимо

Україна 26 років тому відмовилася від ядерної зброї, потенціал якої тоді був третім у світі. Підписавши Будапештський меморандум, Великобританія, США і Росія гарантували нашій державі захист.

Рішення про без'ядерний статус досі викликає суперечки, особливо вони загострилися, коли агресором проти України виступила РФ, одна з підписантів. Які ще були шляхи в питанні роззброєння, як працюють міжнародні домовленості сьогодні і чому вони не є гарантією безпеки – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Гарантій безпеки не було, тільки обіцянки

Ексміністр екології та ядерної безпеки України Юрій Костенко розповів OBOZREVATEL, що Рада, відмовляючись від ядерної зброї, вимагала інших умов.

"Гарантії національної безпеки в той час були передмовою повного ядерного роззброєння країни. Саме тому під час ратифікації СНО-1 (договору про стратегічні наступальні озброєння. – Ред.) Рада прийняла рішення не 100% ядерної зброї випускати, а тільки ту кількість, яку вимагали умови цього договору для Радянського Союзу: 40% носіїв і 36% ядерних боєголовок", – зазначив він.

Потім, за його словами, президент Леонід Кравчук і міністр закордонних справ Анатолій Зленко, замість пошуку країн, які могли гарантувати Україні територіальну цілісність, пішли традиційним шляхом.

"Почалися пошуки документа, який тільки давав обіцянки, що в разі нападу на Україну або інших загроз, ядерні країни будуть консультуватися, як нам допомогти. Такі гарантії безпеки, які називаються Будапештським меморандумом, безсумнівно не є тим документом, який вимагала Рада, ратифікуючи договір СНО-1 і відмовляючись від ядерної зброї", – пояснив Костенко.

За словами ексміністра, Україна досі витрачає гроші на переробку носіїв ядерної зброї.

"Коли набрав чинності договір СНО-1 5 грудня 1994 року на території нашої країни перебували близько 5000 тактичних і стратегічних боєголовок. Так ось: це було не ядерне роззброєння, а ядерне розорення. Тому що досі з держбюджету України витрачаються кошти на переробку носіїв стратегічної твердопаливної зброї, які знаходяться в Павлограді (місто в Дніпропетровській області, – Ред.)", – уточнив Костенко.

Костенко нагадав, що ще в 1992 році США радили Україні рухатися до системи колективної безпеки, яка працює в Україні і називається НАТО.

"Суть запропонованого американцями шляху в тому, щоб разом з ними переробляти високозбагачений уран ядерних боєголовок на паливо для атомних електростанцій України. Така співпраця в енергетичній сфері привела б нас до економічного зростання, соціального спокою і дуже швидко в НАТО", – сказав політик.

Як варіант розумного ядерного роззброєння, Костенко запропонував скласти ядерні боєголовки в спеціальне сховище, а потім поступово від них позбавлятися за гроші Заходу.

Варіанта не підписувати не було

У коментарі OBOZREVATEL перший президент України і глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Будапештський меморандум треба було підписувати без варіантів, тому що зброя була виготовлена в Росії і виникло питання контролю – ядерні боєголовки потрібно міняти, вони не вічні.

"Тому в нас не було іншого варіанта. Правда, потрібно відзначити, що Будапештський меморандум написаний так, що немає механізмів, як його застосувати. У ньому зазначено дуже правильні речі – що держави з ядерного кола забезпечують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Росія взагалі відмовилася від виконання меморандуму, а вона не тільки один із підписантів, але й агресор у цьому випадку стосовно України. Якби документ працював, проти Росії мали б вжити заходів", – пояснив перший президент.

Кравчук вважає, що не можна поверхово говорити про ядерну зброю і сипати обвинуваченнями, а потрібно розуміти міжнародну ситуацію і той тиск, який чинили на Україну. Водночас він погодився, що її можна було "продати" дорожче і на кращих умовах.

Відмова від ядерної зброї – не єдина помилка України

Колишній в.о. президента України Олександр Турчинов назвав відмову від ядерної зброї стратегічною помилкою колишньої влади, яка призвела до катастрофічних наслідків.

Помилковим він вважає не тільки підписання Будапештського меморандуму, а й такі: скорочення армії, створення ЧФ РФ у Криму, дозвіл на перебування в АРК російських військ, роззброєння і руйнування оборонного потенціалу нашої країни.

Підсумовуючи, Турчинов пояснив, чому відповідальність США і Великобританії за ненадання підтримки Україні в протистоянні агресору може бути тільки моральною.

"Уже під час підписання Будапештського меморандуму вони, користуючись недолугістю української влади, свідомо вписали в договір замість guarantees (гарантій) assurances (посвідчення). Коли я в лютому 2014 року звернувся за військовою допомогою, мені пояснили, що юридично вони не зобов'язані це робити. Нас підтримали політично й економічно, ввівши санкції, але залишили один на один із ворогом. Україна зі зруйнованою економікою і знищеним потенціалом на початку 2014 року самостійно протистояла ядерній Росії, якій передала всі свої ядерні боєголовки", – резюмував політик.