Україна ввела санкції проти олігарха часів Януковича: що це означає

Рада національної безпеки та оборони України вперше ввела санкції проти українського бізнесмена, власника групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" Сергія Курченка, який перебуває в міжнародному розшуку.

Відповідне рішення РНБО 2 травня 2018 року було опубліковане на сайті президента України.

Сергій Курченко досьє

Дані санкції передбачають:

блокування активів (тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися майном, що належить йому);

запобігання виведенню капіталів за межі України;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють у їхніх інтересах;

повну або часткову заборону здійснення операцій з цінними паперами, емітентами яких є особи, щодо яких застосовані санкції згідно з цим законом.

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Крім того, Курченку заборонена видача дозволів, ліцензій НБУ на здійснення інвестицій в іноземній державі, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави тощо.

Санкції вводяться терміном на три роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Курченко фігурує у кримінальному провадженні як керівник злочинної організації, що впродовж 2010 - початку 2014 років здійснила тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері господарських операцій зі зрідженим газом.

З березня 2014 року він перебуває у міжнародному розшуку.