Україна ввела багато нових санкцій. Проти кого?

24 травня Україна оголосила про введення нових санкцій через агресію Росії. Вони спрямовані як проти конкретних персонажів, так і проти великих компаній.

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Санкції проти Курченка

Рада національної безпеки та оборони України вперше ввела санкції проти українського бізнесмена, власника групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" Сергія Курченка, який перебуває у міжнародному розшуку.

Дані санкції передбачають:

блокування активів (тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися майном, що належить йому);

запобігання виведення капіталів за межі України;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їхніх інтересах;

повну або часткову заборону здійснення операцій з цінними паперами, емітентами яких є особи, щодо яких застосовані санкції згідно з цим законом.

Крім того, Курченку заборонена видача дозволів, ліцензій НБУ на здійснення інвестицій в іноземній державі, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави тощо.

Санкції введені на три роки.

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Webmoney заборонили

Рада національної безпеки та оборони внесла електронну платіжну систему WebMoney до списку санкцій.

Зокрема до списку юридичних осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи, внесли ТОВ "ВМ Трансфер ЛТД2 (WM Transfer Ltd).

Санкції проти WebMoney передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів.

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Згідно з указом президента, щодо пропагандиста застосовані: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися майном, що належить йому; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова у наданні та скасування віз для резидентів іноземних держав; застосування інших заборон на в'їзд на територію України; інші санкції, що відповідають принципам їхнього застосування, встановленим законом.

Щодо нього введені безстрокові санкції.

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Російського співака позбавили всіх державних нагород. Крім того, проти нього застосовані: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися майном, що належить йому; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова у наданні та скасування віз для резидентів іноземних держав; застосування інших заборон в'їзду на територію України; позбавлення державних нагород України, інших відзнак; інші санкції, що відповідають принципам їхнього застосування, встановленим законом.

А ще ввели санкції проти близьких друзів Путіна

Україна ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів, які були включені до списку санкцій Сполучених Штатів.

Зокрема під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов та Віктор Вексельберг.

Санкції проти російських олігархів включають: блокування активів, запобігання виведенню капіталу з України та заборону на в'їзд.