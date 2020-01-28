Україна введе безвіз для Британії після Brexit – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський 31 січня підпише указ, яким введе безвізовий режим для громадян Великобританії.

Водночас відновлення безвізу для країни, яка ось-ось перестане бути членом Євросоюзу, триватиме лише рік. Про це повідомляє "Європейська правда".

"Безвізовий в'їзд для британців до України був введений ще у 2005 році. Але ця норма перестане діяти з 1 лютого, коли Великобританія вийде з ЄС", – йдеться у статті.

Зеленський підпише указ щодо запровадження безвізу для громадян Великобританії

Зазначається, що рішення Зеленського ще не оголошене, проте вже ухвалене. Це нібито декілька разів вже пролунало від посадовців із британського боку, до того ж на різних рівнях. І через те, що Brexit відбудеться вже незабаром – воно не має змінитися.

"Британські мандрівники не постраждають. Очікується, що в день виходу Британії з ЄС Зеленський підпише указ, яким введе безвіз терміном на рік. Продовження цього терміну можливе, але воно не може бути нескінченним", – пише видання.

Наголошується, що умови продовження безвізу в указі не прописані, однак уряд Великобританії про них уже поінформовано: має розпочатися хоч якийсь рух до візового спрощення або лібералізації.

"Україна прагне отримати від Британії план дій щодо візової лібералізації на зразок того, який у нас був із Євросоюзом", – підсумовує "ЄС".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 24 січня підписав закон про Brexit.

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