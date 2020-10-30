Україна втілить прагнення Революції Гідності, коли суспільний інтерес переважить корисливий, – посольство США

Посольство США в Україні висловило підтримку українцям, президенту Володимиру Зеленському та Кабінету міністрів у боротьбі зі спробою розвернути хід реформ.

Так на сторінці відомства у Facebook відреагували на скандальні рішення Конституційного Суду.

"США підтримують народ України, український уряд і президента Зеленського в боротьбі з посиленим нападом із боку певних зацікавлених сторін задля того, щоб розгорнути в інший бік хід реформ, які проведено за останні шість років", – зауважили дипломати.

У дипломатичному відомстві також зазначили, що "Україна втілить прагнення Революції Гідності, тільки коли суспільний інтерес переважатиме інтереси корисливих осіб".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів зобов'язав Національне агентство з питань запобігання корупції відновити доступ до реєстру декларацій чиновників.

Зі свого боку, президент Володимир Зеленський доручив невідкладно розробити й подати до Верховної Ради законопроєкт про відновлення довіри до конституційного судочинства. Глава уряду зазначив, що робота над ним уже ведеться.

Це відбулося після того, як Конституційний Суд скасував кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.