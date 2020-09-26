Україна вступила до Ради Європи 25 років тому: як це було

Рівно 25 років тому, 26 вересня 1995 року, ПАРЄ схвалила заявку України на вступ до Ради Європи.

OBOZREVATEL пропонує згадати, що цьому передувало та які зобов'язання взяла на себе наша держава.

Прийняття України до Ради Європи: історія

Про своє бажання приєднатися до Ради Європи Україна заявила 14 липня 1992 року. Так, 16 вересня Верховній Раді було надано статус "спеціально запрошеного гостя" в ПАРЄ (Парламентській асамблеї Ради Європи), і народні депутати України змогли брати участь у роботі асамблеї в Страсбурзі.

Також представники нашої країни отримали можливість брати участь у робочих органах Комітету міністрів РЄ, зокрема, в розробці конвенції про захист національних меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.

1995 року Венеціанська комісія, консультативний орган при Раді Європи, провела правову експертизу проектів статей нової Конституції України, Сімейного та Адміністративного кодексів, закону про місцеві ради народних депутатів.

Зобов'язання України перед Радою Європи

26 вересня 1995 року ПАРЄ прийняла позитивний висновок щодо заявки України на вступ до Ради Європи. Так, державі було надано 12 місць в Асамблеї.

19 жовтня Комітет міністрів Ради Європи одноголосно прийняв резолюцію про запрошення України стати 37-м членом організації і приєднатися до її Статуту. 31 жовтня 1995 року український парламент ухвалив відповідний закон.

А 9 листопада 1995 року відбулася урочиста церемонія вступу України до РЄ, у якій брала участь українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Євгеном Марчуком.

Ставши членом Ради Європи, Україна взяла на себе ряд зобов'язань щодо впровадження в національне законодавство норм і стандартів організації, зокрема щодо вдосконалення законодавства відповідно до правової практики Європейської конвенції з прав людини та основних свобод; прав у медицині і спорті; освіті; соціальних прав; безпеки громадян, демократичних цінностей та культурної спадщини.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в МЗС відкинули можливість скасування безвізу з ЄС для України.