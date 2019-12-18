"Україна все ближче до прірви": Портников застеріг Зеленського від нової зустрічі з Путіним

Сигнали Кремля про те, що поки немає підстав говорити про нову дату "нормандського саміту", свідчать, що окупанти знову намагаються натиснути на президента України Володимира Зеленського. Вони хочуть домогтися поступок з його боку на користь Росії на тлі інформації від німецьких джерел про ймовірність проведення зустрічі у квітні.

Таке попередження у статті для "Еспресо" озвучив український журналіст, публіцист Віталій Портников. Крім того він зазначив, що агресор не міг залишити непоміченим той факт, що Україна продовжує твердо стояти на позиції унітарної держави.

Путін і Зеленський ВВС

"Тобто Зеленському як би дають зрозуміти – все можна узгодити, і час, і місце. Тільки ти не дуже добре себе поводиш. А будеш поводити себе добре – Путін з тобою знову зустрінеться. І тут багато що залежить від реакції українського президента – піддасться він на цей шантаж чи ні", – пише Портников.

Він нагадав, що напередодні паризького саміту Зеленський переконував українців у тому, що всі поступки, на які пішла Україна, пов'язані з його бажанням зустрітися з Путіним. Адже від цієї зустрічі нібито залежали домовленості, які дозволять припинити війну.

"Зеленський задовольнив цю свою безглузду примху за наш з вами рахунок. Зустрівся. Переконався, що закінчення війни ніяк не пов'язане з особистою зустріччю з Путіним. І тепер виживання нашої країни буде залежати від того, чи готовий він це прийняти і зрозуміти", – підкреслив журналіст.

Портников вважає, що якщо готовий Зеленський готовий, тоді йому доведеться переоцінити і перспективи власного президентства, і перспективи власного життя. Адже в такому разі він зобов'язаний усвідомити, що є президентом країни, яка чинить опір агресору, і що запорука хоча б відносного миру – продовжувати чинити опір, а не "просто перестати стріляти".

"А якщо не готовий – тоді він продовжить піддаватися на шантаж, виконувати путінські "хотілки", тільки щоб ще раз зустрітися з російським президентом і спробувати його причарувати і умовити. І з кожним новим виконанням нової путінської умови Україна буде опинятися все ближче до прірви" , – попередив президента Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

російський "Комерсант", посилаючись на джерело, близьке до МЗС Німеччини, написав, що нова зустріч у "нормандському форматі" нібито може відбутися на початку квітня 2020 року.

У той же час, інше дипломатичне джерело розповіло про пропозицію провести ці переговори 9 квітня.

Однак в Москві нібито засумнівалися, що до цього часу виникнуть передумови для обговорення проблем Донбасу на вищому рівні.

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі пройшла зустріч "нормандської четвірки", на якій було ухвалено рішення про припинення вогню на Донбасі, обмін утримуваними особами і розведення військ ще на трьох ділянках.

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