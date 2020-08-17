Україна вперше в історії викликала посла з Білорусі

Юрій Сергієнко Політика 16:59, 17.08.2020 Оновлено: 17:11, 17.08.2020

Міністерство закордонних справ України викликало українського посла в Білорусі Ігоря Кизима до Києва, щоб провести консультації і оцінити перспективи відносин між країнами.

Про це сказано в заяві глави МЗС Дмитра Кулеби, опублікованому на сайті відомства. Зазначається, що на такий крок Київ у відносинах з Мінськом пішов вперше.

"Я ухвалив рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин в новій реальності, яка склалася, вироблення відповідних рішень з урахуванням всього комплексу чинників. Ми вперше в історії вдаємося до такого кроку в стосунках з Білоруссю , і робимо це виключно через неприпустимі дії Мінська", – підкреслив Кулеба.

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