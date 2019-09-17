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17 вересня • оновлено в 15:06
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Україна влаштувала демарш у ОБСЄ через "російський" Крим

1.4т Читати матеріал російською

Делегація України залишила залу засідань ОБСЄ, де обговорювали тему свободи слова, на знак протесту проти заяв пропагандистів про "російський Крим".

Про це повідомляє ATR. Таким чином українська делегація відреагувала на слова кримських пропагандистів, які під час представлення заявили: "Крим, Росія".

Наразі проводяться консультації з партнерами щодо подальших дій.

Зустріч ОБСЄ з питань людського виміру у Варшаві

Зустріч ОБСЄ з питань людського виміру у Варшаві

ukrinform.ru

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"Формула є!" ОБСЄ озвучила ідеальний план зі звільнення Донбасу

Раніше головна редакторка пропагандистських видань "Кримська газета" і "Кримський журнал" Марія Волконська, яка приїхала на засідання ОБСЄ у Варшаві, назвала анексований Крим російським. Після цього її виступ на нараді перервали, пославшись на міжнародні документи.

Як писав OBOZREVATEL, на відкритті щорічної зустрічі ОБСЄ з питань людського виміру у Варшаві, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що анексія Криму Росією і окупація частини Донбасу загрожує безпеці ОБСЄ.

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Тема
Анексія Криму
Тег
ОБСЄ
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Рупировпли в панике сняв свои ссаные шпроварные подштаники.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Этих свидомитых выродков надо сажать в клетки ,а не за стол, эти долбаящуры кастрюляголовые только так понимат.
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Северг Олег
Северг Олег
Если это заклинание так успешно изгоняет нечистую силу нельзя ли с произнесение его начинать всё и везде ? Можно ли попросить российских официальных лиц любое своё выступление на западе начинать с этого ?
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