Україна влаштувала демарш у ОБСЄ через "російський" Крим

Делегація України залишила залу засідань ОБСЄ, де обговорювали тему свободи слова, на знак протесту проти заяв пропагандистів про "російський Крим".

Про це повідомляє ATR. Таким чином українська делегація відреагувала на слова кримських пропагандистів, які під час представлення заявили: "Крим, Росія".

Наразі проводяться консультації з партнерами щодо подальших дій.

Зустріч ОБСЄ з питань людського виміру у Варшаві ukrinform.ru

Раніше головна редакторка пропагандистських видань "Кримська газета" і "Кримський журнал" Марія Волконська, яка приїхала на засідання ОБСЄ у Варшаві, назвала анексований Крим російським. Після цього її виступ на нараді перервали, пославшись на міжнародні документи.

Як писав OBOZREVATEL, на відкритті щорічної зустрічі ОБСЄ з питань людського виміру у Варшаві, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що анексія Криму Росією і окупація частини Донбасу загрожує безпеці ОБСЄ.

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