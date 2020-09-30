Україна визначилася, як називати Лукашенка

Україна планує називати Олександра Лукашенка просто на ім'я, не зазначаючи посади. Зокрема, після завершення терміну його повноважень як президента Білорусі.

Так на відповідне запитання журналістів під час онлайн-брифінгу 30 вересня відповів глава Міністерства закордонних справ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Нагадаємо: раніше у МЗС заявили, що таємна "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом.

Тому журналісти поцікавилися тим, як Україна називатиме білоруського лідера після завершення терміну його останньої каденції 5 листопада. Наприклад, "незаконно обраним", "нелегітимним" тощо.

"Це прекрасні формулювання для медіа і Facebook. Офіційна позиція – Олександр Лукашенко", – наголосив Кулеба.

Слова Дмитра Кулеби щодо Лукашенка – на відео з 15:35 хвилини:

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