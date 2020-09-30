Україна визначилася, як називати Лукашенка

Марина Ліснічук Політика 11:44, 30.09.2020 Оновлено: 12:41, 30.09.2020

Україна планує називати Олександра Лукашенка просто на ім'я, не зазначаючи посади. Зокрема, після завершення терміну його повноважень як президента Білорусі.

Так на відповідне запитання журналістів під час онлайн-брифінгу 30 вересня відповів глава Міністерства закордонних справ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Нагадаємо: раніше у МЗС заявили, що таємна "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом.

Тому журналісти поцікавилися тим, як Україна називатиме білоруського лідера після завершення терміну його останньої каденції 5 листопада. Наприклад, "незаконно обраним", "нелегітимним" тощо.

"Це прекрасні формулювання для медіа і Facebook. Офіційна позиція – Олександр Лукашенко", – наголосив Кулеба.

Слова Дмитра Кулеби щодо Лукашенка – на відео з 15:35 хвилини:

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