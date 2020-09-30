Україна визначилася, як називати Лукашенка
Україна планує називати Олександра Лукашенка просто на ім'я, не зазначаючи посади. Зокрема, після завершення терміну його повноважень як президента Білорусі.
Так на відповідне запитання журналістів під час онлайн-брифінгу 30 вересня відповів глава Міністерства закордонних справ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Нагадаємо: раніше у МЗС заявили, що таємна "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом.
Тому журналісти поцікавилися тим, як Україна називатиме білоруського лідера після завершення терміну його останньої каденції 5 листопада. Наприклад, "незаконно обраним", "нелегітимним" тощо.
"Це прекрасні формулювання для медіа і Facebook. Офіційна позиція – Олександр Лукашенко", – наголосив Кулеба.
Слова Дмитра Кулеби щодо Лукашенка – на відео з 15:35 хвилини:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"інавгурація" Лукашенка 23 вересня минула без оголошення й телетрансляції, що передбачено білоруськими законами. Дата церемонії до останнього трималася в таємниці, про неї не знали навіть члени білоруського уряду.
У Мінську перекрили центральні вулиці, скувавши столицю Білорусі заторами.
Білоруські опозиціонери засудили таємну "інавгурацію" Лукашенка та вийшли на масові протести по всій країні.
Не обійшлося без силових методів розгону, водометів і поранених серед активістів. Сотні людей було затримано.
США, Канада, Україна та низка країн ЄС заявили, що таємна "інавгурація" Лукашенка є нелегітимною, оскільки результати виборів були сфальсифікованими.
Крім того, в ЄС заявили, що змушені переглянути відносини з офіційним Мінськом, оскільки дії Лукашенка не спрямовані на розв'язання кризи в Білорусі.
Більшість країн світу не визнала легітимність незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
29 вересня Великобританія і Канада запровадили персональні санкції проти незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його сина Віктора.