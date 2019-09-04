Україна висунула Росії вимоги: стало відомо про нові домовленості в Мінську

На засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, яке пройшло в середу, 4 вересня, в Мінську, Україна висунула низку вимог.

Про це повідомила в Facebook прессекретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Останні два тижні позначилися збільшенням кількості порушень режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, зокрема із застосуванням зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Тому в рамках засідання українська сторона поставила питання про повернення російської сторони в Спільний центр із контролю і координації сторін. Цей двосторонній російсько-український механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню доцільно відновити", – написала вона.

Переговори в Мінську: підсумки зустрічі 4 вересня belprauda.org

Оліфер також розповіла, що в гуманітарній підгрупі триває робота зі звільнення утримуваних осіб.

"Розпочато ремонт моста в Станиці Луганській. Щоб роботи були завершені до кінця осені, українські мостобудівники готові працювати над його відновленням цілодобово і без вихідних. Наголошуємо: весь процес ремонту мостового переходу має бути повністю деполітизований", – зазначила вона.

За словами прессекретаря Кучми, в соціально-економічній підгрупі досягнута домовленість щодо подальшого відновлення стійкого мобільного зв'язку на всій території Донбасу, якого потребують мирні жителі з обох боків лінії зіткнення.

Окремо також ішлося про повернення державної та приватної української власності на території ОРДЛО. Погоджено, що під час наступного засідання підгрупи буде розглянуто окремий приклад підприємства, яке підлягає поверненню українському власникові – хлібозавод.

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередня зустріч ТКГ у Мінську пройшла 21 серпня. Сторони домовилися про подальше дотриманні режиму тиші.

Незабаром в ОБСЄ відзвітували про нові домовленості щодо Донбасу. Також стало відомо, що місце Романа Безсмертного в ТКГ посів колишній посол України в ПАР Валерій Гребенюк.

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