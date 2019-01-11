''Україна вистоїть'': Гриценко дав прогноз, що очікує країну у найближчі 10 років

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що у найближчі кілька років Україні доведеться зіткнутися з новими економічними війнами і війнами за ресурси, які вона зуміє пережити.

Такий прогноз політик озвучив на Форумі демократичних сил у Києві 11 січня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Не хочу бути чорним пророком, але бачу, що в десятиліття поруч не тільки будуть економічні війни, а й за ресурси. І Україна має вистояти. Якщо раніше диктували волю хижаки, то тепер диктують травоїдні", — сказав Гриценко.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

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Крім того, він пообіцяв, що коли стане президентом, то зробить максимально комфортним життя кожного українця в Україні. Адже, наголосив він, люди — це головний ресурс держави.

"Бог дав величезні ресурси України. І головний ресурс — це люди. Люди, які не можуть себе реалізувати. Людям важко, бо є певний абортарій, де вбивається в зародку все яскраве, креативне, чесне. Ми повинні змінити цю систему, увімкнути соціальні ліфти, відкрити людям дорогу реалізувати себе у своїй країні. Ми це почнемо робити з першого дня. Зламаємо практику, коли президент йде до крісла і несе кота у мішку", — запевнив Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко братиме участь у виборах президента України 31 березня 2019 року. Його кандидатуру висунули на з'їзді партії "Громадянська позиція", який відбувся у Києві 11 січня. За відповідне рішення проголосували всі 265 присутніх делегатів.

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