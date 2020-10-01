Україна висловила Білорусі ноту протесту через кримського окупанта: у Мінську виправдалися

МЗС України висловив протест офіційному Мінську в зв'язку з участю представника окупантів Криму в Форумі регіонів Білорусі та РФ.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, наша країна вважає неприпустимим участь в такому заході представника російської окупаційної адміністрації Володимира Константинова.

"Україна вважає неприпустимими такі недружні кроки білоруської сторони, які ставлять під сумнів приналежність до України тимчасово окупованій Росією АР Крим і Севастополь", – відмічено в повідомленні.

При цьому представник посольства Білорусі запевнив, що його країна не змінила офіційну позицію щодо територіальної цілісності України і визнання її кордонів.

Також в ході зустрічі були також порушені питання з інцидентом посла України в Білорусі Ігорем Кизимом на українсько-білоруському кордоні. Відзначається, що українські дипломати поки не отримало офіційних роз'яснень Мінська щодо цього інциденту.

Крім того, МЗС України засудив репресії проти учасників протесту в Білорусі.

"Україна категорично відкидає звинувачення білоруської сторони у нібито втручанні України у внутрішні справи Білорусі, а у помітній останнім часом відчайдушній риториці білоруських чиновників вбачає, на жаль, притаманний МЗС Росії епістолярний жанр.", – відмічено в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вперше в історії викликала посла з Білорусі.