Україна вирішила вийти з двох угод СНД: причина в Росії

Політика 23:42, 22.07.2020 Оновлено: 23:53, 22.07.2020

Уряд схвалив указ президента Володимира Зеленського про вихід України з двох угод із СНД – про гуманітарне співробітництво держав-учасниць і про Раду з гуманітарного співробітництва.

Таке рішення Кабміну в зв'язку зі збройною агресією Росії було ухвалено на засіданні 22 липня, передає "Урядовий портал".

"Фактична співпраця з Росією припинена, а співпраця з іншими державами-учасницями СНД відбувається в двосторонньому форматі на основі укладення нових і/або чинних двосторонніх договорів", – йдеться у повідомленні.

У пояснювальній записці зазначається, що вихід України з цих угод Міністерство культури визнало відповідним національним інтересам.

Угода про гуманітарне співробітництво країн СНД була підписана у 2005 році в Казані, РФ, а Угода про Раду з гуманітарного співробітництва – в 2006-му в Мінську, Білорусь.

Як писав OBOZREVATEL, 7 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди Співдружності незалежних держав про фінансову розвідку.

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