Україна вимагатиме від Ірану повного виконання зобов'язань щодо літака МАУ

Україна має намір вимагати від Ірану максимально повного виконання країною міжнародно-правових зобов'язань, зокрема, щодо виплати компенсацій родичам загиблих у результаті знищення літака компанії "МАУ" в Тегерані.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін. За його словами, відповідні переговори проводитимуть на міжурядовому рівні.

"Йдеться про те, що на першому етапі родичі загиблих мають отримати hardship – страховку. Після цього страхові компанії в регресному порядку звертаються до іранської сторони за відшкодуванням завданих збитків", – сказав він.

Євген Єнін розповів про майбутні переговори з Іраном щодо катастрофи літака МАУ

Заступник міністра закордонних справ зазначив, що формула підрахунку компенсацій є одним із предметів очікуваного переговорного процесу. Водночас її розрахунок досить непростий.

"Завданням нашої делегації буде забезпечення гідного рівня компенсацій відповідно до кращих практик у цій сфері. Українська держава активно сприятиме компенсації збитків авіакомпанії "МАУ", – додав Єнін.

Він уточнив, що оприлюднення указу президента про склад української делегації на переговорах із іранською стороною очікується найближчим часом. Також планується затвердити відповідні директиви представників.

"Однак ми не стоїмо на місці, здійснюємо досить активні переговори задля того, щоб стимулювати іранську сторону до максимально ефективної співпраці не тільки з Україною, але й з іншими державами, які постраждали в результаті цієї катастрофи. Великою мірою це залежить від політичної волі іранської сторони", – пояснив заступник глави МЗС.

Він нагадав, як на минулій раді Міжнародної організації цивільної авіації в березні цього року іранська сторона запевнила, що передача "чорних скриньок" українського Boeing відбудеться протягом двох тижнів. Єнін зазначив, що можна робити поправки на заходи, пов'язані з пандемією, проте він вважає, що Іран, відтягуючи передачу таких важливих доказів, "грає не на свою користь".

"Ключовими у цьому етапі є довіра і міжнародне визнання результатів відповідної експертизи саме тому, що не можна виключати, що на певній стадії, якщо переговори з Іраном зайдуть у безвихідь, і відповідні переговорні можливості будуть вичерпані, Україні доведеться, можливо, разом із іншими державами, звертатися до інших механізмів захисту своїх інтересів", – підсумував Єнін.

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