Україна вимагатиме від Ірану повного виконання зобов'язань щодо літака МАУ
Україна має намір вимагати від Ірану максимально повного виконання країною міжнародно-правових зобов'язань, зокрема, щодо виплати компенсацій родичам загиблих у результаті знищення літака компанії "МАУ" в Тегерані.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін. За його словами, відповідні переговори проводитимуть на міжурядовому рівні.
"Йдеться про те, що на першому етапі родичі загиблих мають отримати hardship – страховку. Після цього страхові компанії в регресному порядку звертаються до іранської сторони за відшкодуванням завданих збитків", – сказав він.
Заступник міністра закордонних справ зазначив, що формула підрахунку компенсацій є одним із предметів очікуваного переговорного процесу. Водночас її розрахунок досить непростий.
"Завданням нашої делегації буде забезпечення гідного рівня компенсацій відповідно до кращих практик у цій сфері. Українська держава активно сприятиме компенсації збитків авіакомпанії "МАУ", – додав Єнін.
Він уточнив, що оприлюднення указу президента про склад української делегації на переговорах із іранською стороною очікується найближчим часом. Також планується затвердити відповідні директиви представників.
"Однак ми не стоїмо на місці, здійснюємо досить активні переговори задля того, щоб стимулювати іранську сторону до максимально ефективної співпраці не тільки з Україною, але й з іншими державами, які постраждали в результаті цієї катастрофи. Великою мірою це залежить від політичної волі іранської сторони", – пояснив заступник глави МЗС.
Він нагадав, як на минулій раді Міжнародної організації цивільної авіації в березні цього року іранська сторона запевнила, що передача "чорних скриньок" українського Boeing відбудеться протягом двох тижнів. Єнін зазначив, що можна робити поправки на заходи, пов'язані з пандемією, проте він вважає, що Іран, відтягуючи передачу таких важливих доказів, "грає не на свою користь".
"Ключовими у цьому етапі є довіра і міжнародне визнання результатів відповідної експертизи саме тому, що не можна виключати, що на певній стадії, якщо переговори з Іраном зайдуть у безвихідь, і відповідні переговорні можливості будуть вичерпані, Україні доведеться, можливо, разом із іншими державами, звертатися до інших механізмів захисту своїх інтересів", – підсумував Єнін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спочатку припускали, що "чорні скриньки" збитого літака передадуть для розшифрування до Франції. Потім припустили, що відправлять їх до України.
Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації країни Хасан Резаіфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна та сім'ї загиблих відмовилися б від права подавати до суду за збитий Boeing МАУ.
Іранське видання ISNA заявило, що Тегеран вирішив не передавати Україні самописці через затримку відповіді від української сторони.
Після рішення Тегерана не передавати Україні "чорні ящики" збитого літака МАУ стало відомо, що Міністерство закордонних справ України викликало для розмову посла Ірану Манучехра Мораді.