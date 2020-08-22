Україна вимагатиме санкцій через переслідування ПЦУ в Криму, – Резніков

Резніков звинуватив Росію у привласненні майна ПЦУ в Криму. Фото Офісу президента.

Україна наполягатиме на введенні міжнародних санкцій проти осіб, які причетні до переслідування Православної церкви України в анексованому Криму.

Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово-окупованих територій Олексій Резніков під час зустрічі з митрополитом Кримської єпархії ПЦУ Климентом, повідомляється на сторінці відомства в Facebook.

Він зазначив, що Росія незаконно привласнила майно кримської громади і продовжує порушувати норми міжнародного права.

"Такі дії не можуть залишатися безкарними. Крім національних санкцій, Україна буде ставити питання посилення санкцій проти осіб, причетних до переслідувань ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму у співпраці з міжнародними партнерами", – підкреслив Резніков.

Facebook Олексія Рєзнікова

Як повідомляв OBOZREVATEL, Архієпископ Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент отримав постанову від так званої "служби судових приставів Криму" про знесення храму ПЦУ в Євпаторії.

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