Україна вимагає повноправного членства в ЄС, – Зеленський

Україні необхідний повноцінний вступ до Європейського Союзу, партнерства і діалогу з ЄС Києву мало.

З такою заявою виступив президент Володимир Зеленський у четвер, 28 червня, під час саміту Східного партнерства у форматі відеоконференції, передає пресслужба ОП.

"Східне партнерство не має обмежувати амбіції партнерів. Комусь достатньо політичного діалогу, комусь – стратегічного партнерства з ЄС, хтось прагне до інтеграції в загальний ринок на основі "чотирьох свобод", а хтось, як Україна, вимагає повноправного членства в ЄС", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що спочатку метою ініціативи був розвиток спільноти Євросоюзу з партнерами, які поділяють європейські цінності і принципи. Водночас перевагами такого об'єднання повинні користуватися всі громадяни країн-учасниць.

Президент висловив упевненість у можливості спільно подолати виклики, зокрема, наслідки пандемії коронавірусу за допомогою поглиблення інтеграції та посилення координації між країнами, а не завдяки політичній самоізоляції і протекціонізму.

"Ця зустріч – прекрасна можливість обговорити подальшу співпрацю для виходу з поточної кризи та подолання подібних викликів у майбутньому. Перед нами стоять дуже непрості завдання: захистити життя і здоров'я громадян, відновити міжлюдські та ділові контакти, вивести економіку з кризової траєкторії", – зазначив він.

Також Зеленський подякував Євросоюзу за підтримку, зокрема за нову програму макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 мільярда євро. Він додав, що Україна розраховує на співпрацю з ЄС у закупівлі вакцини проти COVID-19, як тільки вона буде виготовлена.

Як писав OBOZREVATEL, Україна 12 червня отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО. Країна стала одним із шести партнерів із розширених можливостей поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією.

Також 1 жовтня Україна готується до проведення чергового саміту з Європейським Союзом, на якому Київ очікує підписання угоди про спільний авіаційний простір.