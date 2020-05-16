Україна виконала всі вимоги МВФ: Єрмак виступив із заявою

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна виконала всі зобов'язання, які взяла на себе для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це він повідомив на зустрічі з послами G7 та головою Представництва Європейського Союзу в Україні, сказано на сайті президента. Зокрема, він нагадав, що уряд ухвалив так званий "банківський закон", на якому наполягав МВФ.

"Нарешті Верховна Рада ухвалила в цілому закон про банківську діяльність. І сьогодні ми говоримо про те, що Україна повністю виконала всі умови, необхідні для укладення нової програми з МВФ", – сказав він, зазначивши, що були виконані умови для повної, а не скороченої програми співпраці.

Також Єрмак подякував дипломатичним представникам G7 та ЄС за "сприяння й підтримку, які відчувала українська влада під час роботи над цим законом".

Зазначимо, раніше представник України в МВФ Владислав Рашкован заявив, що Україна в рамках нової програми stand-by може отримати від МВФ 5 млрд доларів протягом наступних 18 місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня Міжнародний валютний фонд оголосив, що відмовляється від довгострокової програми EFF для України та замінює її на 18-місячну програму фінансування stand-by, яка допоможе впоратися з наслідками пандемії COVID-19 в економіці та охороні здоров'я.

Україна сподівається отримати від Міжнародного валютного фонду $1,75 млрд першого траншу допомоги за новою програмою співпраці.

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