Україна вийшла з меморандуму з РФ про боротьбу з тероризмом. 112 Україна

Кабінет міністрів припинив дію меморандуму між Україною та урядом Росії про співпрацю у боротьбі з тероризмом.

Про це повідомив у Telegram народний депутат партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, опублікувавши відповідне фото постанови (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

"Припинити дію Меморандуму між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співпрацю у боротьбі з тероризмом, учиненого в м. Ялті 12 липня 2012 року. Міністерству закордонних справ повідомити російську сторону про припинення дії меморандуму", – сказано у повідомленні.

Документ було підписано у Ялті 12 липня 2012 року.

Раніше у Кабміні заявили, що розірвання меморандуму "дасть змогу створити додаткові правові та політичні підстави для захисту національних інтересів України в умовах збройної агресії РФ".

Заступник глави МЗС України Василь Боднар у червні 2020 року заявляв, що від моменту окупації Криму та збройної агресії на Донбасі Україна розірвала приблизно 150 із 453 договорів і угод із РФ, зокрема один із базових договорів – про дружбу, співпрацю і партнерство (цей документ утратив чинність 1 квітня 2019 року).

Україна вийшла з меморандуму з РФ про боротьбу з тероризмом Telegram / ГОНЧАРЕНКО

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