Україна відреагувала на референдум щодо Конституції РФ на Донбасі і в Криму

Міністерство закордонних справ України попередило про незаконність голосування жителів окупованих територій Криму і Донбасу з паспортами громадянина РФ на російському референдумі щодо змін до Конституції.

Як йдеться на офіційному сайті МЗС, Україна розглядає це як чергову спробу порушення її державного суверенітету та територіальної цілісності.

"Залучення до участі у російському референдумі власників незаконно виданих паспортів громадянина РФ у Криму та на Донбасі спотворює і ставить під сумнів результат загальноросійського голосування", – зазначається в заяві.

У відомстві підкреслили, що рішення про масову видачу російських паспортів громадянам України на окупованих територіях Донбасу становить грубе втручання у внутрішні справи та є продовженням російських спроб повзучої анексії українських територій.

"Україна разом з іноземними партнерами неодноразово вказувала на те, що незаконна паспортизація на окупованих територіях Донбасу розглядається як свідомий крок, спрямований на руйнування Мінських домовленостей, стороною яких є РФ", – вказали в МЗС.

Також незаконним як з точки зору українського законодавства, так і міжнародного права, стане проведення голосування на території анексованого Криму.

"Результати цього незаконного голосування… будуть юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством", – запевнили у відомстві.

Україна вважає, що спільною відповіддю на незаконні дії РФ має бути посилення політико-дипломатичного та санкційного тиску на державу-агресора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всеросійське голосування з приводу зміни Конституції РФ планували провести 22 квітня, однак перенесли через пандемію коронавірусу на невизначений термін.

Поправки до Конституції дозволяють продовжити владу президента Росії Володимира Путіна ще на 16 років.