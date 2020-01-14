Україна відправить військових в Ірак для допомоги НАТО

Україна відправить 20 військовослужбовців в Ірак для допомоги НАТО щодо зміцнення безпеки. Це відбудеться в підтримку місії Альянсу, коли вона відновить роботу.

Про це стало відомо 14 січня на зустрічі віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби з заступником генсека НАТО з операцій Джоном Манзою в штаб-квартирі НАТО. Про це повідомили на сайті Кабінету міністрів України.

"Я проінформував заступника генсека, що в України є план направити 20 військовослужбовців на підтримку місії НАТО в Іраку після того, як Альянс відновить її роботу. Запрошення стати операційним партнером місії Альянсу в Іраку свідчить про визнання цінності українського військового досвіду і професіоналізму", – сказав Кулеба.

Зустріч у штаб-квартирі НАТО kmu.gov.ua

У свою чергу заступник Генсека НАТО зазначив, що для Альянсу дуже важливою є участь України в місії в Іраку.

Також сторони узгодили подальші дії щодо впровадження нового підходу НАТО "Один партнер – одна програма" і обговорили перспективи прийняття стратегії національної безпеки України і подальшої розробки стратегічних документів із метою її виконання.

Зустріч у штаб-квартирі НАТО kmu.gov.ua

Кулеба також поінформував колегу про роботу з метою ухвалення парламентом необхідних законів у сфері безпеки й оборони, зокрема про закон про реформу СБУ.

Раніше OBOZREVATEL писав, що країни-члени НАТО вирішили призупинити діяльність своєї місії в Іраку. Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг після засідання в Брюсселі в понеділок, 6 січня

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