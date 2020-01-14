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14 січня • оновлено в 22:41
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Україна відправить військових в Ірак для допомоги НАТО

1.8т
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Україна відправить 20 військовослужбовців в Ірак для допомоги НАТО щодо зміцнення безпеки. Це відбудеться в підтримку місії Альянсу, коли вона відновить роботу.

Про це стало відомо 14 січня на зустрічі віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби з заступником генсека НАТО з операцій Джоном Манзою в штаб-квартирі НАТО. Про це повідомили на сайті Кабінету міністрів України.

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"Я проінформував заступника генсека, що в України є план направити 20 військовослужбовців на підтримку місії НАТО в Іраку після того, як Альянс відновить її роботу. Запрошення стати операційним партнером місії Альянсу в Іраку свідчить про визнання цінності українського військового досвіду і професіоналізму", – сказав Кулеба.

Зустріч у штаб-квартирі НАТО

Зустріч у штаб-квартирі НАТО

kmu.gov.ua

У свою чергу заступник Генсека НАТО зазначив, що для Альянсу дуже важливою є участь України в місії в Іраку.

Також сторони узгодили подальші дії щодо впровадження нового підходу НАТО "Один партнер – одна програма" і обговорили перспективи прийняття стратегії національної безпеки України і подальшої розробки стратегічних документів із метою її виконання.

Зустріч у штаб-квартирі НАТО

Зустріч у штаб-квартирі НАТО

kmu.gov.ua

Кулеба також поінформував колегу про роботу з метою ухвалення парламентом необхідних законів у сфері безпеки й оборони, зокрема про закон про реформу СБУ.

Раніше OBOZREVATEL писав, що країни-члени НАТО вирішили призупинити діяльність своєї місії в Іраку. Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг після засідання в Брюсселі в понеділок, 6 січня

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Дмитро Кулеба
Тег
НАТО
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ну а что, нормально. Может если Ирану в следующий раз придётся по договорняку херачить по американским базам, то чтобы уж совсем палевно не было, типа "как так, ракетами бьют и ни в кого не попадают...", можно вполне перед атакой туда военов света направить. Г0вна всё-равно не жалко, и хоть какая польза.
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Как бы Иран и на этот раз не ошибся. А что? У Рухани извинений на всех хватит. ))))))))))))))))))))))))))
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Mega Death
Mega Death
Писдец Ираку))
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