Україна відправила до Гааги нові докази злочинів Росії в Криму

Офіс генерального прокурора України направив до Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі восьме повідомлення про масштабні й системні порушення Росії в анексованому Криму.

Як повідомляється на офіційному сайті Офісу генпрокурора, дії влади країни-окупанта підпадають під кваліфікацію "військові злочини".

"Матеріали зібрано прокуратурою Автономної Республіки Крим спільно з правозахисною неурядовою громадською організацією "Регіональний центр прав людини", – йдеться в повідомленні.

Проаналізовано майже 9,5 тис. судових рішень і ідентифіковано 3962 осіб, які стали жертвами порушень прав власності в Криму. Із загальної кількості потерпілих 3712 осіб зафіксовано незаконне вилучення земельних ділянок, у 250 – руйнування нерухомості.

Така практика окупаційної влади здійснюється по всій території Кримського півострова протягом понад 6 років із залученням практично всіх "судових органів" – 24 з 28 районних судів ухвалювали відповідні незаконні рішення.

"Дії РФ є грубим порушенням ст. 53 і 147 Четвертої Женевської конвенції 1949 року і можуть кваліфікуватися як військові злочини", – підкреслили в Офісі генпрокурора.

Прокурори і правозахисники відзначають, що щодня на окупованій території з'являється щонайменше дві нові жертви військового злочину. Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим проводиться досудове розслідування щодо порушень законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Зібрані в межах кримінальної справи докази також увійшли в інформаційне повідомлення до МКС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні прокуратура Криму також направила до Гааги докази злочинів Росії на анексованому півострові.