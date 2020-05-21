Негативні відгуки Департаменту інформації та преси МЗС РФ щодо річниці вступу на посаду президента України Володимира Зеленського є нічим іншим, як черговою спробою Росії втрутитися у внутрішні справи нашої держави й нав’язати спотворені інтерпретації реальності.

З такою відповіддю виступили в українському Міністерстві закордонних справ. Там підкреслили, що так країна-агресор намагається розколоти українське суспільство і відволікти увагу від питання власної міжнародно-правової відповідальності за свої дії проти нашої країни.

"Автори коментаря звинувачують Україну у здійсненні русофобської державної політики, нагнітанні напруги у відносинах із Росією. Це один із яскравих прикладів дезінформації. Факти свідчать про те, що справжньою причиною, яка руйнує співпрацю між двома державами, є триваюча російська збройна агресія проти України, окупація Росією українських територій та незаконне утримання нею українських громадян", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, в українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що мова ворожнечі коментаря МЗС РФ не містить навіть натяку на конструктив і ставить під сумнів налаштованість російської сторони до дипломатичного врегулювання.

Тоді як Україна займає конструктивну позицію, зокрема, у "нормандському форматі" та Мінському процесі, й прагне дипломатичним шляхом врегулювати ситуацію, вносячи відповідні ініціативи. Й останнім свідченням цього "є нова делегація України в ТКГ та її конструктивна позиція під час останнього засідання групи".

"Очікуємо на зміну Росією пропагандистської риторики і переходу до конструктивної взаємодії з метою деокупації окремих районів Донецької та Луганської областей, Криму", – підсумували в МЗС України.

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