Україна відповіла на брехню РФ щодо мінських угод

Заява представника МЗС РФ про нібито спробу України "дезавуювати мінські угоди" не відповідає дійсності і є спробою виправдати російську агресію.

Про це йдеться в заяві МЗС України. 17 листопада МЗС Росії оприлюднило коментар свого офіційного представника в зв'язку з недавньою німецько-французькою заявою щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Українські дипломати нагадали, що в спільній заяві зовнішньополітичних відомств Німеччини та Франції високо оцінили виконання українською стороною висновків Паризького саміту в "нормандському форматі".

У заяві зазначено, що ця оцінка викликала в МЗС РФ шквал емоцій, необгрунтованої критики і маніпулятивних звинувачень.

"Вони не відповідають дійсності і є невдалою спробою виправдати подальшу агресивну політику Російської Федерації стосовно України і небажання російської сторони зробити принаймні мінімальні кроки для полегшення гуманітарної ситуації, сприяння безперешкодному здійсненню контактів між громадянами України по обидва боки лінії розмежування", – відзначили в МЗС України.

Українські дипломати наголосили, що проєкт Плану спільних кроків учасників ТКГ щодо виконання Мінських угод, який був підготовлений за ініціативою глави Української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, містить реальні пропозиції щодо повного припинення конфлікту, демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської областей і створення умов для проведення місцевих виборів на Донбасі. Це повністю відповідає духу і букві "Комплексу заходів із виконання Мінських угод" 2015 року.

Також у відомстві зазначили, що з 10 листопада 2020 року почав свою роботу знову КПВВ "Щастя", де відкрито сервісний центр, який передбачає надання більше 80 послуг. Також триває робота щодо вдосконалення обслуговування громадян під час перетину КПВВ "Золоте".

"Констатуємо, що незаконні збройні формування продовжують перешкоджати громадянам безперешкодно переходити лінію розмежування. Мають місце обмеження вільного пересування спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", – йдеться в заяві.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що українська делегація для участі в ТКГ 5 листопада озвучила свій план дій щодо вирішення військового конфлікту на Донбасі. До нього увійшли п'ять головних пунктів. Головним названо виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців із території України на початку 2021 року.

Заяви української влади про необхідність передати Україні контроль над російсько-українським кордоном повинні отримати "якусь реакцію, як мінімум, Парижа і Берліна". Про це заявив міністр закордонних справ РФ. Він наголосив, що Берлін і Париж "потурають Україні в підриві Мінських угод".