Україна відповіла кримським провокаторам в ОБСЄ

Прокуратура Криму відкрила справу про порушення кримськими учасниками наради ОБСЄ правил виїзду з окупованої території.

Про це інформує пресслужба прокуратури АРК у Telegram-каналі. З такою заявою до відомства звернувся представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.

"Під час досудового розслідування буде дана правова оцінка не тільки законності виїзду "делегатів" із півострова, але й отримання ними візи для в'їзду на територію Євросоюзу, включення їх до складу офіційної делегації РФ", – йдеться у повідомленні.

Засідання ОБСЄ у Варшаві comments.ua

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Як писав OBOZREVATEL, делегація України покинула зал засідань ОБСЄ, де обговорювали тему свободи слова, на знак протесту проти заяв пропагандистів про "російський Крим". Так українська делегація відреагувала на слова кримських пропагандистів, які під час представлення заявили: "Крим, Росія".

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