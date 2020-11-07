Україна відновить контроль над Донбасом, – Зеленський

Україна відновить контроль над ділянкою кордону в Донецькій і Луганській областях.

Таку заяву під час поїздки на Луганщину зробив президент Володимир Зеленський, передає пресслужба ОПУ. Водночас він додав, що потрібно багато чого зробити для модернізації кордону, щоб були технічні та інформаційні інструменти для захисту від ворога.

"Жодного слабкого місця на кордоні не має бути. Для нас це не просто питання економіки та протидії контрабанді. Це стратегічне питання для національної безпеки України. Гібридне протистояння, яке продовжується, створює особливі загрози. І ми чи не єдині у Європі, хто справді вміє протидіяти таким загрозам. Ми вміємо бути сучасними, ми вміємо бути ефективними", – сказав Зеленський.

Також президент запевнив, що Україна поверне контроль над своїми кордонами та закликав Держприкордонслужбу "готуватися до цього дня".

"Це необхідна безпекова передумова для розгортання наступного позитивного політичного процесу в Донецьку та Луганську. Саме наші прикордонники будуть тими, хто засвідчить, що деокупація окремих районів Донецької та Луганської областей відбулася повністю", – підкреслив гарант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський сказав, що представлений українською стороною "План дій" щодо Донбасу для Тристоронньої контактної групи є цілком реалістичним.