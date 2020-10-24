Україна відмовилася від ядерної зброї 29 років тому: чому та що отримала натомість

Рівно 29 років тому, 24 жовтня 1991 року, Верховна Рада України прийняла заяву про без'ядерний статус держави.

Навесні 1992 року всі тактичні ядерні боєприпаси було вивезено до Росії, а 1994 року Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) в результаті підписання Будапештського меморандуму. OBOZREVATEL розповідає про причини прийняття такого рішення владою і про те, що держава отримала натомість.

Чому Україна відмовилася від ядерної зброї

У заяві Верховної Ради від 24 жовтня 1991 йшлося про наявність на території України ядерної зброї колишнього СРСР, а також про те, що це є тимчасовим, оскільки Україна планує приєднатися до ДНЯЗ.

Так, в Україні після розпаду СРСР розміщувалися треті за потужністю, після США і Росії, стратегічні ядерні сили. Деякі країни, в тому числі Росія, бачили в цьому загрозу для себе і були зацікавлені якнайшвидше роззброїти Україну.

У самій Україні після Чорнобильської катастрофи досить сильними були антиядерні настрої. Крім того, держава перебувала в непростому економічному становищі.

Також, на думку істориків, зіграло свою роль те, що в Україні на той момент розміщувалися найпотужніші в Європі (не рахуючи Росії) угруповання Збройних Сил: 700-тисячна армії, 2,5 тисячі літаків, 6,5 тисячі танків. Тому серед військових була думка, що при збереженні такого оборонного потенціалу від ядерної зброї можна й відмовитися.

Підписання Біловезьких угод 8 грудня 1991 року. За столом зліва – Вітольд Фокін і Леонід Кравчук, в центрі – Станіслав Шушкевич і В'ячеслав Кебич (Білорусь), праворуч – Борис Єльцин і Геннадій Бурбуліс (Росія) Wikipedia

Що отримала Україна в обмін на ядерну зброю

Слідом за заявою Верховної Ради про без'ядерний статус України в грудні 1991 року було прийнято Біловезькі угоди, які, серед іншого, передбачали вивезення українських тактичних ядерних боєприпасів до Росії.

Уже навесні 1992 року всі тактичні боєприпаси було вивезено. Крім них, на території України розміщувалися 1240 боєзарядів для міжконтинентальних балістичних ракет і 372 авіаційні стратегічні боєприпаси.

Долю стратегічних ядерних озброєнь аналогічним чином вирішив Лісабонський протокол, підписаний Росією, Україною, Казахстаном, Білорусією і США 23 травня 1992 року.

16 листопада 1994 року Україна приєдналася до ДНЯЗ як без'ядерна держава. У якості компенсації держава отримала близько 500 мільйонів доларів за "Програмою спільного зменшення загрози". Також було передбачено, що Росія поставить для українських АЕС ядерного палива на суму 160 мільйонів доларів.

Будапештський меморандум було підписано 5 грудня 1994 року Wikipedia

Будапештський меморандум

5 грудня 1994 було укладено Будапештський меморандум. Його підписали лідери України, США, Росії та Великобританії.

Меморандум, зокрема, передбачав, що США, Росія і Британія зобов'язуються поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України, утримуватися від застосування сили: гарантувалося, що зброя цих країн ніколи не буде використовуватися проти держави, крім як з метою самооборони або іншим чином відповідно до Статуту ООН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світ не раз був на межі Третьої світової: ядерні помилки, які могли знищити Землю.