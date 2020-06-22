ОПУ анонсувало, що у найближчі два тижні Україна вчергове лібералізує візовий режим для іноземців. Про це в ефірі одного із телеканалів заявив заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко. Це продовження інформкампанії, яку раніше почав Володимир Зеленський, пообіцявши відмінити спочатку медичні, а потім і туристичні візи.

Що він мав на увазі?

Справа в тому, що з 1 липня планується відміна віз для в’їзду в Україну для громадян Австралії, Нової Зеландії, Бахрейну, Кувейту, Оману та Саудівської Аравії (до 90 днів протягом 180 днів).

Наявність візового режиму з цими країнами вважається фактором, що "перешкоджає повноцінному та всебічному розвитку двосторонніх відносин і має негативний вплив у зовнішній політиці". "Ну це неможливо, коли віза в Україну коштує 80 доларів, а її робити 30 днів. Слухайте, ну ніхто сюди поїде за такі гроші й такий строк отримання візи", - апелював Тимошенко.

А що ж отримає натомість Україна?

Відміна віз "надасть потужного імпульсу розвиткові партнерських відносин та багатосекторального співробітництва, сприятиме активізації економічної співпраці з іноземними партнерами, перезавантаженню вітчизняної туристичної галузі, залученню іноземних інвестицій та збільшенню кількості подорожуючих в Україну, що, у підсумку, призведе до перевищення непрямих доходів до державного бюджету на фактичними втратами".

Але це ще не все. Разом з можливими і досить віртуальними перевагами Україна отримає досить реальні втрати. Так, у минулому 2019 році Україна видала віз: Австралії 5027 віз (на 540 тис доларів), Нова Зеландія 1041 віза (90 тис доларів), Саудівська Аравія 4048 віз (370 тис доларів), Бахрейн 270 віз (20 тис доларів), Кувейт 1082 візи (110 тис доларів), Оман 578 віз (55 тис доларів). Відповідно, після скасування віз український бюджет втрачатиме орієнтовно біля 1,2 млн доларів США щороку.

Виглядає так, що ми йдемо старими "граблями" - як у 2005 році повністю і в односторонньому порядку відмінили візи для ЄС і США. Хоча нас про це не просили і ми могли – для "надання потужного імпульсу розвиткові партнерських відносин" просто максимально спростити отримання цих віз. Наприклад, зменшити ціну (до того рівня, скільки візи коштували для українців в ту чи іншу країну – на основі взаємності). Та видавати візи прямо по прибуттю на кордоні, без зайвих бюрократичних клопотів (як робила це туристична Туреччина).

Тому такий крок як повна відміна віз має бути повністю зваженим і комплексним. Комусь дійсно можна відміняти візи в односторонньому порядку – як в цьому випадку для Австралії. Австралія є дійсно нашим політичним партнером на міжнародній арені. До того ж, добитись лібералізації візового режиму на основі взаємності з ними для українців все одно не вийшло б – усі країни (навіть британці і американці) їздять в Австралію по візам. Тому для нас винятку не було б точно.

А от що ми отримали від решти країн в цьому списку? Аналогічне послаблення візового режиму для українців? Реальні контракти на мільярдні інвестпроекти? Постійну політичну підтримку в захисті від війни Росії? Нічого з цього немає, а тому поки виглядає так, що втрати від цього кроку ОПУ перевищать майбутні і віртуальні бонуси.

В цьому контексті Кирилу Тимошенку (чи хто там давав відповідне доручення МЗС) хочеться нагадати новину останніх днів: НАБУ повідомило про підозру колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну. "Дії екстоппосадовця кваліфіковано за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу України ("видання службовою особою нормативно-правового акта, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах"), – йдеться в повідомленні НАБУ.

"Особливо великі розміри" в справі Омеляна – це 30,5 млн грн які ніби-то недоотримав бюджет. І абсолютно реальні 1,2 млн доларів, які вже точно не отримає той же бюджет після відміни віз –підпадає під ту ж статтю.

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