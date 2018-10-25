Україна відкрила небо над Ічнею після ліквідації пожежі

За даними повітряного регулятора, вибухи на складах боєприпасів в Ічні на Чернігівщині не призвели до порушень аеротрафіку.Державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух" поновило рух повітряним простором в радіусі 30 км від складів міністерства оборони поблизу Ічні Чернігвської області, які нещодавно горіли.

"Сьогодні о 00:00 ми повністю відкрили повітряний простір від поверхні Землі до безкінечності "- повідомила прес-служба держрегулятора. Там уточнили, що на операційний авіатрафік ситуація ніяк не вплинула і жодних затримок для повітряних суден не спричинила. "Украерорух" додав, що заходи безпеки триватимуть до повного розмінування ділянок, прилеглих до території арсеналу.

Нагадаємо, пожежа на території складів шостого арсеналу Збройних сил України поблизу Ічні розпочалася 9 жовтня після чотирьох зафіксованих вартовими вибухів. Повністю її ліквідували 24 жовтня. Із 38 населених пунктів Чернігівської області евакуювали близько 12,5 тисяч людей. Служба безпеки України розглядає диверсійні дії як основну версію причини пожежі на складах.