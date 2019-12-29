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29 грудня • оновлено в 18:04
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Україна віддала терористам бразильського найманця Лусваргі, що воював на їхньому боці

1.1т
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Україна віддала самопроголошеним Л/ДНР бразильського найманця Рафаеля Лусваргі, що воював на боці терористів і отримав термін в 13 років.

Лусваргі в травні 2019 року був визнаний Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області винним за ч. 1 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України (створення або участь у терористичній організації) на 13 років.

Рафаель Лусваргі

Рафаель Лусваргі

Україна. ру

Рафаель Лусваргі в суді

Рафаель Лусваргі в суді

Історія з судом над ним мала кілька епізодів. Спочатку, в 2017 році Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У серпні 2017 Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Лусваргі на новий розгляд. У грудні бразильця випустили під особисте зобов'язання.

Проте 4 травня 2018 року Лусваргі був затриманий активістами "С-14" в Києві. Пізніше в СБУ розповіли про те, як бразилець воював проти України на стороні терористів "ДНР". Ще через рік його таки посадили.

Затримання Лусваргі активістами "С-14"

Затримання Лусваргі активістами "С-14"

Telegram "С-14"

Після його включили в список обміну полоненими і віддали терористам самопроголошених Л / ДНР 29 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Про те, що сторони погодили обмін до кінця 2019 року, 23 грудня повідомила Дарка Оліфер – прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми.

  • Як зізнався радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, переговори були складними і тривали близько 4 годин.

  • Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення обміну 29 грудня.

  • Обмін з "ЛНР" пройшов на КПВВ "майорських" за формулою 63 на 25.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Обмін полоненими
Особа
Рафаель Лусваргі
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" тероризм військовополонені обмін
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Бразилия тоже ведёт против Украины гибридную вoйну?
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Shoigu Putin suck my dick
Shoigu Putin suck my dick
Сраные слуги. До Ростова не добежите.
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