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29 грудня • оновлено в 21:06
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Україна видала терористам обвинуваченого в замаху на Окунєву і Осмаєва

1.9т
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Україна в рамках обміну полоненими віддала "ДНР" чеченця Артура Денісултанова (він же Крінарі), якого звинувачували в замаху на учасників АТО подружжя Адама Осмаєва і Аміну Окуеву.

Про це повідомила українська журналістка Катерина Сергацкова на своїй Facebook-сторінці.

"Артур Денісултанов, він же Крінарі, він же Дінго і володар ще безлічі імен, - чеченець, якого звинуватили в замаху на Аміну Окуеву і Адама Осмаєва влітку 2017 го, - сьогодні в числі інших відправився з обміну в ДНР, а звідти поїде на батьківщину в Росію. Він провів в українському СІЗО два з половиною роки в очікуванні вердикту суду, і за три дні до обміну з нього зняли звинувачення ", - повідомила журналістка.

Нагадаємо, що 1 червня 2017 року Києві на Подолі стався замах на учасників АТО подружжя Адама Осмаєва і Аміну Окуеву. Нападник вистрілив в груди Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів в стрілка.

Як повідомляв "Обозреватель", хто вчинив замах на Адама Осмаєва і Аміну Окуеву людина був ідентифікований поліцією як Артур Денісултанов. Друге прізвище – Курмакаев, прізвисько – Дінго. За даними правоохоронців, довгий час він працював бандитської "торпедою" - бойовиком і кілером.

Аміна Окунева і Артур Денісултанов

Аміна Окунева і Артур Денісултанов

Артур Денісултанов

Артур Денісултанов

Злочинний бізнес Денісултанов-Курмакаев вів переважно в Санкт-Петербурзі, але мав також тісний зв'язок з чеченським намісником Рамзаном Кадировим. У 2009 році він убив у Відні колишнього охоронця Кадирова Умара Ісраїлова, що втік від свого шефа за кордон. Після затримання кілера видали російській владі, які його відпустили.

Артуру Денісултанову-Курмакаеву заздалегідь дістали паспорт давно померлої людини, одесита Олександра Антипова. У 2016 році він змінив прізвище в чужому паспорті з Антипова на Дакар. Нові документи йому видала міграційна служба у Вінниці. У Києві він отримав уже як Дакар закордонний паспорт.

Представившись французьким журналістом, Денісултанов-Крінарі-Курмакаев-Антипов-Дакар вийшов на Адама Осмаєва і Аміну Окуеву. Він розповів їм, що готує матеріал про них для видання Le Monde. Увійшов у довіру, для чого тричі з ними зустрічався. У четвертий раз бандит вирішив покінчити з захисниками України.

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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Жалко не дострелил бл.ядей
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филя филя
филя филя
окуНева)
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Чан Джеки
Чан Джеки
зе ти ослоеб.
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