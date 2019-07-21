Україна вибрала "нову" Раду: Зеленський назвав дату першого засідання

Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб перше засідання Верховної Ради 9-го скликання пройшло на День Незалежності, 24 серпня.

Про це глава держави заявив увечері 21 липня, після закриття виборчих дільниць.

Як відомо, офіційні результати голосування повинні бути оголошені не пізніше 10 серпня. Після цього у "нової" Ради буде 30 днів для першого засідання, тобто дедлайн - 9 вересня.

Потім ще 30 днів буде виділено для формування нової коаліції, тобто не пізніше 8 жовтня. Потім почнеться процес створення нового Кабміну.

Зеленський в штабі "Слуги народу" "Команда Зеленського"

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вже запросив лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука обговорити можливість створення коаліції в новообраній Верховній Раді зі "Слугою народу".

В "Слузі народу" розкрили суть угоди по коаліції, повідомивши, що драфт готовий вже на 70%.

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