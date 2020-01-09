"Україна – велика країна!" Прем'єр Угорщини звернувся з несподіваним посланням до Зеленського

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, щоб "змінити відносини" між державами.

В інтерв'ю виданню Blikk Орбан назвав Україну "великою країною", яка "веде себе відповідним чином".

Він заявив, що після перемоги Зеленського на виборах Угорщина очікує зустрічі з новим президентом, але вона досі так і не відбулася.

"Але щось має статися. Тому що, незважаючи на різницю в розмірах, ми сусіди. Наші відносини порушені, це потрібно змінити, для цього потрібна особиста зустріч: ми чекаємо своєї черги", – підкреслив Орбан.

Віктор Орбан і Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, раніше Орбан закликав не розглядати відносини з Україною в контексті зв'язків Будапешта з Москвою. За його словами, Угорщина у відносинах з Україною "висловлює свою позицію, враховуючи свої власні національні інтереси".

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