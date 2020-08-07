Україна веде переговори з 'Л/ДНР' про нові ділянки для розведення

Українська сторона домовляється з терористами "Л/ДНР" про нові три-п'ять ділянки для розведення військ на Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Про це в коментарі для Reuters розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Сьогодні ми дуже близькі до узгодження трьох, а може, і п'яти нових ділянок (для розведення військ – Ред.)", – сказав він.

Раніше Єрмак повідомив, в Офісі президента України розраховують протягом найближчих тижнів звільнити з полону терористів на Донбасі 100 чоловік. Відповідний список вже переданий посередникам в ОБСЄ.

Нагадаємо, що Андрій Єрмак розповів, що з приходом в Тристоронню контактну групу по Донбасу Леоніда Кравчука переговори будуть проходити більш "енергійно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава ОПУ Андрій Єрмак анонсував новий етап обміну утримуваними особами і саміт в "нормандському" форматі, які повинні відбутися найближчим часом.