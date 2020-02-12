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12 лютого • оновлено в 13:32
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/ Політика

"Україна – в топі": Єрмак назвав головні цілі ОП

1.2т
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Донбас і закінчення війни на сході України є головними напрямками для роботи Офісу президента.

Про це заявив новий глава Офісу президента Андрій Єрмак під час свого першого брифінгу на посаді 12 лютого. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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"Для президента України та Офісу президента України одним з пріоритетів є і завжди буде закінчення війни на Донбасі в інтересах України. Зовнішньополітичні напрямки залишаться в моїй увазі", – зазначив Єрмак.

"Сьогодні Україна знаходиться в топі світової уваги, і ми не можемо упустити цей шанс. . Необхідно зробити все, щоб цю увагу і інтерес, які ми сьогодні маємо і відчуваємо під час міжнародних візитів президента України, давав нам конкретні результати", – підсумував глава ОП.

Також одним з головних напрямків Єрмак назвав регіональну політику та роботу з главами регіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Єрмака главою Офісу президента. Відповідний документ №48 / 2020 був опублікований на сайті ВП 11 лютого. Іншим своїм указом, №46 / 2020 року, глава держави звільнив з посади керівника ОПУ Андрія Богдана.

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Автор
Катерина Луговська
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Что такое ОП? Отсос Петрович?
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1
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Glovatsky Igor
Glovatsky Igor
Можкт в ж о п е мировой?
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2
0
Glovatsky Igor
Glovatsky Igor
Может в жопе мировой?
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