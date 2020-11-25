Україна в ТКГ запропонувала провести "нормандську" зустріч до кінця року

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на засіданні 25 листопада запропонував до кінця 2020 року провести зустріч лідерів "нормандської четвірки".

Про це повідомили у Facebook української делегації в ТКГ. Українська сторона нагадала про свою позицію – основою врегулювання є весь комплекс домовленостей, досягнутих у межах "нормандського" формату, а також Мінські домовленості.

На підтвердження готовності продовжити реалізовувати домовленості українська делегація запропонувала свій "План спільних кроків".

Кравчук принципово зажадав від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність і офіційно визначити свою позицію щодо потреби виконати домовленості, досягнуті на найвищому рівні в Парижі в 2019 році, до кінця цього року.

Також українська сторона запропонувала провести до кінця цього року нову зустріч на вищому рівні в "нормандському" форматі. Вона повинна підбити підсумки спроб виконати домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту в грудні 2019 року, й обговорити плани подальшого їх виконання.

Крім того, українська делегація ініціювала наступного тижня позачергове засідання ТКГ, на якому запропонувала розглянути такі питання:

- звільнення утримуваних осіб;

- розблокування російською стороною роботи КПВВ;

- фіналізація домовленості про 19 ділянок розмінування;

- фіналізація домовленості про 4 нових ділянки розведення;

- забезпечення вільного й безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України;

- забезпечення доступу міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб.

Також українська делегація зажадала від Росії розслідувати вбивство військового ЗСУ біля Авдіївки, якого застрелив ворожий снайпер.

25 листопада пройшли засідання ТКГ Facebook української делегації в ТКГ

Україна запропонувала "План спільних кроків" Facebook української делегації в ТКГ

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