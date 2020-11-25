Україна в ТКГ запропонувала провести "нормандську" зустріч до кінця року
Україна ініціювала наступного тижня позачергове засідання ТКГ
Українська делегація зажадала від Росії розслідувати вбивство військового ЗСУ біля Авдіївки
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на засіданні 25 листопада запропонував до кінця 2020 року провести зустріч лідерів "нормандської четвірки".
Про це повідомили у Facebook української делегації в ТКГ. Українська сторона нагадала про свою позицію – основою врегулювання є весь комплекс домовленостей, досягнутих у межах "нормандського" формату, а також Мінські домовленості.
На підтвердження готовності продовжити реалізовувати домовленості українська делегація запропонувала свій "План спільних кроків".
Кравчук принципово зажадав від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність і офіційно визначити свою позицію щодо потреби виконати домовленості, досягнуті на найвищому рівні в Парижі в 2019 році, до кінця цього року.
Також українська сторона запропонувала провести до кінця цього року нову зустріч на вищому рівні в "нормандському" форматі. Вона повинна підбити підсумки спроб виконати домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту в грудні 2019 року, й обговорити плани подальшого їх виконання.
Крім того, українська делегація ініціювала наступного тижня позачергове засідання ТКГ, на якому запропонувала розглянути такі питання:
- звільнення утримуваних осіб;
- розблокування російською стороною роботи КПВВ;
- фіналізація домовленості про 19 ділянок розмінування;
- фіналізація домовленості про 4 нових ділянки розведення;
- забезпечення вільного й безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України;
- забезпечення доступу міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб.
Також українська делегація зажадала від Росії розслідувати вбивство військового ЗСУ біля Авдіївки, якого застрелив ворожий снайпер.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Леонід Кравчук заявив, що план із досягнення миру на Донбасі, який українська делегація представила в ТКГ, може стати причиною зустрічі президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна.
Також він підтвердив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" в Берліні справді може відбутися до Нового року.
Крім того, Кравчук розповів, що Україна підготувала документи на обмін 11 полонених із ОРДЛО.