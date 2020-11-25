Україна в ТКГ запропонувала провести "нормандську" зустріч до кінця року

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на засіданні 25 листопада запропонував до кінця 2020 року провести зустріч лідерів "нормандської четвірки".

Про це повідомили у Facebook української делегації в ТКГ. Українська сторона нагадала про свою позицію – основою врегулювання є весь комплекс домовленостей, досягнутих у межах "нормандського" формату, а також Мінські домовленості.

На підтвердження готовності продовжити реалізовувати домовленості українська делегація запропонувала свій "План спільних кроків".

Кравчук принципово зажадав від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність і офіційно визначити свою позицію щодо потреби виконати домовленості, досягнуті на найвищому рівні в Парижі в 2019 році, до кінця цього року.

Також українська сторона запропонувала провести до кінця цього року нову зустріч на вищому рівні в "нормандському" форматі. Вона повинна підбити підсумки спроб виконати домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту в грудні 2019 року, й обговорити плани подальшого їх виконання.

Крім того, українська делегація ініціювала наступного тижня позачергове засідання ТКГ, на якому запропонувала розглянути такі питання:

- звільнення утримуваних осіб;

- розблокування російською стороною роботи КПВВ;

- фіналізація домовленості про 19 ділянок розмінування;

- фіналізація домовленості про 4 нових ділянки розведення;

- забезпечення вільного й безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України;

- забезпечення доступу міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб.

Також українська делегація зажадала від Росії розслідувати вбивство військового ЗСУ біля Авдіївки, якого застрелив ворожий снайпер.

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