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30 жовтня • оновлено в 02:23
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"Війна та агресія": Україна "розмазала" Росію в ООН

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Росія вибірково відноситься до своїх зобов'язань із міжнародного права, нехтуючи всесвітньо визнаними нормами.

Про це йдеться у виступі делегації України на засіданні Шостого комітету ГА ООН із нагоди 70-ї річниці Женевських конвенцій. Текст промови опублікований пресслужбою постійного представництва країни в організації.

Дипломати зазначили, що визнання світовою спільнотою необхідності забезпечити захист народів усіх країн під час війни привели до прийняття чотирьох Женевських конвенцій і їх протоколів.

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Генеральна Асамблея ООН

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Ці документи привели до "посилення захисту кожної людини від лих війни". "Ратифікація та їх визнання майже кожною державою світу зробили принципи і правові норми, закріплені в цих конвенціях, визнаними звичайним міжнародним гуманітарним правом", – сказано в тексті.

"За цих обставин ми глибоко шкодуємо про практику однієї конкретної держави-члена ООН – Російської Федерації – "підбору" своїх зобов'язань у міжнародному праві", – додали дипломати.

Представники України нагадали, що нещодавно в Росії заговорили про відмову від договору про права мирного населення під час воєн у рамках Четвертої Женевської конвенції.

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"Чи служить це рішення зміцненню нашого колективного завдання зі забезпечення виконання МГП [міжнародного гуманітарного права] чи покращення поводження із особами, яких захищають? Відповідь очевидна", – відзначається в повідомленні.

Відкликавши декларацію про визнання цих прав, як підкреслили дипломати в ООН, держава демонструє свою зневагу до МГП і намагається уникнути відповідальності.

"У 1949 році світ визнав важливість захисту людей від найважчих військових дій. На жаль, 70 років по тому Росія приносить нові підходи сучасної сутності війни і агресії.

Ми вважаємо, що святкування значущості Женевських конвенцій і протоколів до них має полягати в загальній і беззастережній повазі та практичному здійсненні цих наріжних міжнародно-правових актів", – підсумували в повідомленні.

Виступ представника України

Виступ представника України

ukraineun.org

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно президент Росії Володимир Путін вніс на розгляд до Держдуми законопроект про вихід країни з міжнародного договору про права мирного населення під час воєнних дій.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
ООН політика
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