Україна в НАТО: екс-генсек Альянсу зробив гучну визнання

Країни НАТО ще в 2008 році прийняли рішення прийняти Україну в Альянс при виконанні нею ряду умов.

Про це повідомив в середу, 6 червня, колишній генсек організації Андерс Фог Расмуссен, відповідаючи на запитання передплатників німецької газети Welt, передає ТАСС.

"У 2008 році країни НАТО прийняли рішення прийняти Україну в альянс, коли вона виконає для цього необхідні і ясні умови. Однак, незважаючи на істотний прогрес за останні 3-4 роки Україна має пройти ще довгий шлях перш, ніж вона зможе приєднатися до альянсу" , - заявив він.

Расмуссен зазначив, що в цих умовах блок і надалі повинен підтримувати Україну.

"Якби Росія захотіла, то її війська могли б зайняти Україну за кілька днів, незважаючи на те, що Україна і підвищила значно свої військові здібності за останні 2-3 роки", - сказав екс-генсек.

При цьому він визнав, що відкритий збройний конфлікт в Європі сьогодні неприпустимий.

"Те, чого ми за будь-яких обставин повинні уникнути, - це відкритий військовий конфлікт в Європі", - сказав він. Тому, на думку колишнього генсека, санкції проти Росії - це єдина можливість для чинення тиску на Москву, яка, "поважає тільки мову сили".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент РФ Володимир Путін зізнався, що боїться вступу України в НАТО.