Україна в Мюнхені знайшла партнерів для боротьби з Росією в морі

Україна і Румунія мають намір посилити співпрацю у військово-морському плані через зростання кількості загроз з боку Росії в Чорному морі.

Про це написав на своєму Telegram-каналі міністр оборони України Андрій Загороднюк за підсумками зустрічі з румунським колегою в Мюнхені.

"У рамках участі в Мюнхенській конференції з безпеки зустрівся з моїм колегою з Румунії – міністром національної оборони країни Ніколає-Іонелом Чуке. Обидві сторони стурбовані загрозливими діями Російської Федерації в Чорному морі та мілітаризацією окупованого Росією Кримського півострова. У зв'язку з цим запропонували нашим партнерам і сусідам посилити співпрацю за лінією військово-морських сил", – зазначив очільник українського Міноборони.

Загроза Росії в Чорному морі "24 канал"

Загороднюк уточнив, що обговорив з колегою можливість обміну інформацією про повітряну і морську ситуацію в Чорному морі, аби більш дієво реагувати на загальні загрози в регіоні. Крім того, планується розширення співпраці шляхом проведення спільних навчань і діяльності міжнародного інженерного батальйону "Тиса", який вже довів на практиці свою ефективність при боротьбі зі стихійними лихами в Карпатах.

Загороднюк і Чуке Telegram-канал Андрія Загороднюка

"Сподіваємося також на підтримку румунською стороною наших прагнень приєднатися до програми партнерства розширених можливостей НАТО", – підсумував Загороднюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 лютого в Німеччині почалася Мюнхенська міжнародна конференція з питань безпеки.

Вона буде присвячена темам конфліктів і роззброєння, питань клімату та охорони здоров'я. На конференцію збираються близько 35 керівників держав і урядів.

На заході першу офіційну заяву було присвячено Україні. Крім того, учасники погодили 12 кроків, які посприяють посиленню безпеки на її території, а також в євроатлантичному регіоні.

Нагадаємо, на борту літака в Мюнхен серед українських делегатів конференції помітили п'ятого президента Петра Порошенка, голову Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса і представників партії "Слуга народу".

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