Україна "в контрах": Кравчук розлютив Держдуму порадою Зеленському

Експрезидент України Леонід Кравчук дає нинішньому президентові Володимиру Зеленському токсичні поради, а також рекомендації, які давно застаріли.

Про це заявив депутат Державної думи Росії Руслан Бальбек, повідомляє "Радіо Супутник". Раніше Кравчук порадив Зеленському на майбутньому саміті в "нормандському форматі" захищати свою країну і говорити правду.

Леонід Кучма і Руслан Бальбек

"Екс-президент України Леонід Кравчук дає токсичні поради Володимиру Зеленському. Він стільки наговорив негативу про зустріч "нормандської четвірки", але жодного разу не вимовив фразу про прагнення України до світу. Леонід Кравчук свого часу був політичним експертом, але його сьогоднішні поради і рекомендації безнадійно застаріли", – заявив Бальбек.

Депутат також додав, що "якщо дотримуватися лінії Кравчука, то завтра Україна буде в контрах не тільки з Росією, але і з багатьма країнами західної Європи тільки через те, що ті "не розуміють її величі". За словами Бальбека, від Кравчука чекали, що він буде "одним з ідеологів мирного шляху".

"У екс-президента всередині ще бушує пристрасть до реваншу в стилі "Україна понад усе". Ну а в тому, що стосується нібито недотримання Будапештського меморандуму, то Україна ще в 2002 році цей документ сховала в дальній ящик столу", – впевнений парламентарій. На його думку Україна "замість нейтралітету" заявила про своє прагнення йти в НАТО і почала співпрацювати з альянсом, "який навряд чи можна назвати союзником Росії".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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