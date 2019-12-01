Головна Новини
1 грудня • оновлено в 22:11
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Україна "в контрах": Кравчук розлютив Держдуму порадою Зеленському

12.3т
Читати матеріал російською

Експрезидент України Леонід Кравчук дає нинішньому президентові Володимиру Зеленському токсичні поради, а також рекомендації, які давно застаріли.

Про це заявив депутат Державної думи Росії Руслан Бальбек, повідомляє "Радіо Супутник". Раніше Кравчук порадив Зеленському на майбутньому саміті в "нормандському форматі" захищати свою країну і говорити правду.

Леонід Кучма і Руслан Бальбек

Леонід Кучма і Руслан Бальбек

Новини
"Не заіржавіє!" Лавров несподівано висловився про "дружбу" з Україною

"Екс-президент України Леонід Кравчук дає токсичні поради Володимиру Зеленському. Він стільки наговорив негативу про зустріч "нормандської четвірки", але жодного разу не вимовив фразу про прагнення України до світу. Леонід Кравчук свого часу був політичним експертом, але його сьогоднішні поради і рекомендації безнадійно застаріли", – заявив Бальбек.

Депутат також додав, що "якщо дотримуватися лінії Кравчука, то завтра Україна буде в контрах не тільки з Росією, але і з багатьма країнами західної Європи тільки через те, що ті "не розуміють її величі". За словами Бальбека, від Кравчука чекали, що він буде "одним з ідеологів мирного шляху".

"У екс-президента всередині ще бушує пристрасть до реваншу в стилі "Україна понад усе". Ну а в тому, що стосується нібито недотримання Будапештського меморандуму, то Україна ще в 2002 році цей документ сховала в дальній ящик столу", – впевнений парламентарій. На його думку Україна "замість нейтралітету" заявила про своє прагнення йти в НАТО і почала співпрацювати з альянсом, "який навряд чи можна назвати союзником Росії".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Алекс Шухарт
Особи
Леонід Кравчук Володимир Зеленський
Місце
Росія
Тег
нормандський формат
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
109
36
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
33
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
С такой мордой лица, этому булбесу нужно сидеть тихонько под веником. О мозгах говорить не приходится.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванович Василий
Иванович Василий
))) Иногда невыдержанность - показывает слабость или глупость. Вот так и тут: уж если Кравчуку сразу попытались возразить из другой страны - значит, Кравчук, говоривший вовсе не для другой страны, для своей-то страны сказал все верно, точно и доходчиво. И даже со скрытым намеком. Что от того, поступил ли правильно Зеленский - дальше события тоже могут быть именно с этим связаны. Может быть, если бы вовремя кто-то подсказал в свое время Яныку - не пришлось бы ему с Ростовом-на-Дону тесно знакомиться.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Кравчук селюк-селюком, чему он может научить? Этого старого брехуна переизбрали с треском
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Домбровска Катерина, Хох ла или хох луху можно вывезти из хутора, но хутор из них - НИКОГДА
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Гусенцова Галина, деревня-деревней, а туда же, со своими тупыми комментами на сайте чужой страны )))))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги