"Україна в кільці": генерал оцінив загрозу повномасштабного вторгнення Росії

Президент Росії Володимир Путін може піти повномасштабною війною проти України, якщо президентом за результатами другого туру виборів залишиться Петро Порошенко.

Таку думку висловив колишній заступник начальника Генштабу Збройних Сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю "Фактам", зазначивши, що всі можливості для цього у Кремля є.

"Дивіться, Україна зараз в кільці. Біля наших кордонів зосередилося до 250 тисяч російських солдатів. У позаминулому році вони під виглядом проведення навчань увійшли в Білорусь і там залишилися. В минулому році їх чисельність в Білорусі збільшилася ще більше. Напасти вони можуть і з боку Придністров'я, і з боку Криму. Але я ще раз повторюся: Путін поки не наважується напасти. він розуміє, що у них можуть бути великі втрати, що викличе невдоволення в Росії", - заявив він.

Російська військова техніка ТАСС

При цьому, за словами Романенка, РФ буде шукати приводи, щоб втрутитися.

"Розпочнуться якісь хвилювання в Україні, наприклад, третій Майдан, - і вони цим скористаються, щоб ще більше розхитати ситуацію. Будуть втручатися. У Кремля насправді багато своїх агентів в Україні. Ситуацію будуть розхитувати зсередини. Але ставка буде на п'яту колону, на інформаційну війну, яка для Росії була успішною, коли вони захоплювали Крим", - пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній заступник генсекретаря НАТО і екс-посол США в Росії Олександр Вершбоу заявив, що загроза військового вторгнення Росії особливо сильна в Азовському морі.

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