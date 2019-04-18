Україна в ЄС і НАТО: стало відомо про заслугу Путіна

Президент РФ Володимир Путін через свою політику став головним двигуном України до Євросоюзу та НАТО.

Таку точку зору висловив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в інтерв'ю іспанському виданню El Mundo.

"Ніхто більше Путіна не підштовхував Україну до ЄС і НАТО", – повідомив Кислиця.

На його думку, ймовірний майбутній вступ України в НАТО не спричинить повномасштабної агресії з боку Росії.

"Я не думаю, що Росія почне війну тільки тому, що хтось вступає в НАТО. Подивіться на Чорногорію: було багато істерики, але нічого більше", – зазначив дипломат.

Сергій Кислиця 5.ua

На думку Кислиці, наша держава має більше шансів на вступ саме до Північноатлантичного альянсу, ніж до Європейського Союзу. Він також висловив переконання, що Україна продовжить інтеграцію в НАТО незалежно від того, хто переможе на виборах президента.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Петро Порошенко заявив, що в 2023 році держава подасть заявку на вступ до Європейського Союзу і отримає План дій щодо членства в НАТО.

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