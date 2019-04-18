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Україна в ЄС і НАТО: стало відомо про заслугу Путіна

1.2тЧитати матеріал російською

Президент РФ Володимир Путін через свою політику став головним двигуном України до Євросоюзу та НАТО.

Таку точку зору висловив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в інтерв'ю іспанському виданню El Mundo.

"Ніхто більше Путіна не підштовхував Україну до ЄС і НАТО", – повідомив Кислиця.

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На його думку, ймовірний майбутній вступ України в НАТО не спричинить повномасштабної агресії з боку Росії.

"Я не думаю, що Росія почне війну тільки тому, що хтось вступає в НАТО. Подивіться на Чорногорію: було багато істерики, але нічого більше", – зазначив дипломат.

Сергій Кислиця

Сергій Кислиця

5.ua

На думку Кислиці, наша держава має більше шансів на вступ саме до Північноатлантичного альянсу, ніж до Європейського Союзу. Він також висловив переконання, що Україна продовжить інтеграцію в НАТО незалежно від того, хто переможе на виборах президента.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Петро Порошенко заявив, що в 2023 році держава подасть заявку на вступ до Європейського Союзу і отримає План дій щодо членства в НАТО.

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Україна
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Признают Донбасс и Крым российскими так сразу Ната возьмёт укростан.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Обидно… Обидно, что замминистра иностранных дел Украины держит граждан своей страны за страдающих болезнью Альцгеймера идиотов. Хотя, возможно, таковым является сам Сергей Кислица, и его утверждения - не откровенная ложь, а чистосердечное заблуждение на фоне маразма с частичной утерей памяти. Как бы там ни было, у меня пока, слава Богу, с памятью проблем нет, и я прекрасно помню, когда именно начались внешнеполитические телодвижения Украины в сторону Североатлантического альянса. Охотно напомню Кислице хронологию событий: в 1991-м году Украина, фактически сразу после получения независимости, присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества (позднее его переименовали в Совет евроатлантического партнёрства). Тогда, если кто не в курсе, Путин ещё не был президентом даже в мыслях Ельцина. В 1994-м, когда Украина (первой, кстати, среди стран СНГ) присоединилась к программе «Партнёрство ради мира», Путин тоже ещё не знал о том, что в будущем займёт пост руководителя страны. А в 2002-м году, когда Украина разработала и согласовала с НАТО "Индивидуальный план партнёрства", Владимир Владимирович хоть и сменил уже Ельцина, но чисто физически не успел ещё поиметь ни времени, ни возможностей как-либо и куда-либо подталкивать Украину. В 2005-м году (Россия всё ещё важнейший друг и партнёр для официального Киева) случилась, как известно, "Оранжевая революция", и у руля в Украине стал Виктор "Скарфейс" Ющенко, при котором сотрудничество с НАТО приобрело формат "ускоренного диалога", ставшего очередным шагом на пути вхождения Украины в Организацию Североатлантического договора. В начале 2008 года (подчеркну: ДО того, как Саакашвили открыл в себе гастрономическое влечение к галстукам! :)) Альянс получил письмо за подписями президента Украины Ющенко, премьер-министра Тимошенко и спикера парламента Яценюка с просьбой присоединить Украину к "Плану действий по членству в НАТО" (на саммите в Бухаресте в том же году украинская сторона, правда, получила отлуп от Германии и Франции, но на суть моего краткого исторического экскурса это не влияет). И только спустя 6 (!) лет, в 2014 году, случилось то, что украинскими политиками нынче принято называть "актом агрессии России против Украины" или даже "Российско-Украинской войной". ВОПРОС: зачем замминистра ставит телегу впереди лошади? Лет через 50, когда очевидцы вроде меня, окончательно вымрут, подобный мухлёж, вероятно, прокатит, но пока я и мне подобные живы, я бы на месте кислиц даже не заикался в подобном ключе - разоблачат и высмеют. А, возможно, даже побьют. :)
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Исаев Денис
Исаев Денис
Для вступления в НАТО Украине надо будет официально отказаться от Крыма и части Донбасса.
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