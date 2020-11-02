Україна увійшла в глибоку кризу через некомпетентність влади, – Геращенко

Глибока політична криза, яка спіткала Україну, була викликана виключно некомпетентністю чинної влади та, зокрема, президента Володимира Зеленського.

Про це під час Погоджувальної ради заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, повідомила пресслужба "ЄС". Вона зауважила, що "Європейська Солідарність" не дозволить знищити антикорупційну інфраструктуру і здійснити конституційний переворот в державі, який протягує Зеленський.

"Це він підігрував всім рішенням Конституційного Суду, починаючи з сумнівного рішення про розпуск парламенту, скандального рішення, яке фактично підвішує НАЗК. На це рішення він відреагував тільки на третій день після реакції опозиції, наших міжнародних партнерів і суспільства", – нагадала Геращенко.

"Дуже цікаво читати реакції Арахамії, Зеленського про те, що революційні набутки всіх майданів, тобто попередніх років були правильними. Хочу нагадати всій країні, що більшість конституційних суддів, які були призначені Порошенком, проголосували проти скандального рішення, а голова Конституційного суду був узгоджений Офісом Зеленського", – зауважила Ірина Геращенко.

"Гасити пожежу, спровоковану Зеленським, бензином – це надто безвідповідально. Тому ми зареєстрували законопроєкти, які відновлюють кримінальну відповідальність за електронне декларування", – повідомила співголова фракції.

Вона зазначила, що всі так звані "старі еліти", яких критикувала команда Зеленського, п’ять років декларуються. "Ми проходимо повну перевірку декларацій. "Слуги" ще жодного разу цю перевірку не проходили. Зеленський двічі не подав зміни до декларації – і перед тим, як вступав на президентську посаду, забув про свою віллу, і зараз забув про п’ять мільйонів дивідендів", – нагадала Ірина Геращенко.

"Зараз весь цей сир-бор намагаються вирішити не через законний спосіб, а через конституційний переворот, ліквідувавши Конституційний суд. І після на 100% своєї прокуратури, ДБР, ще створити 100% свій Конституційний суд для того, щоб усі бздури президента він підтримував одноосібно і безповоротно", – переконана Ірина Геращенко.

"Ми не дамо знищити антикорупційні органи, електронне декларування, декларації, демократію. Парламент був єдиним органом, який усі ці роки брав на себе відповідальність і розрулював кризи, так само маємо діяти і сьогодні. Ми закликаємо, щоб парламент у чесний спосіб, не так як конкурсну комісію САП призначили, призначив ту комісію, яка обиратиме фахових суддів Конституційного Суду, і ухвалив законодавство, яке відновлює відповідальність за недостовірне декларування, відновлює повноваження всіх антикорупційних органів", – наголосила співголова фракції "Європейська Солідарність".

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