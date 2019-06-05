"Україна – улюблена іграшка": в Росії розкрили цікавий нюанс про Путіна

Журналіст і публіцист Леонід Радзіховський розповів, що президент Росії Володимир Путін особисто визначає політику щодо України.

"Для Путіна Україна – улюблена "іграшка", і нікому іншому він її всерйоз пограти не віддавав. А ось чи хоче Путін принципово змінити політику щодо України? В цьому я дуже сильно сумніваюся", – йдеться в блозі Радзіховського на сайті Собеседник.

За словами журналіста, відносини з Україною визначає тільки президент Росії особисто і більше ніхто. Радзіховський написав, що навряд чи Путін відмовиться від іншої улюбленої "іграшки" – ДНР / ЛНР, а також налагодить відносини з президентом України Володимиром Зеленським.

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Чутки про зміну політики щодо України з'явилися одночасно з чутками про можливу відставку помічника Путіна – Владислава Суркова, а також призначення на його місце недавнього спецпредставника президента РФ з розвитку торгово-економічного співробітництва з Білоруссю Михайла Бабича, додав публіцист. Але, на його думку, зміна політики не залежить від стрілочників.

"Кого б не призначили – чи Бабича, чи Суркова, чи ще кого, – буде постійний контроль в режимі короткого повідка", – підсумував Радзіховський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін задумав занурити Україну в хаос заради возз'єднання Радянського Союзу.

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