ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Україна – улюблена іграшка": в Росії розкрили цікавий нюанс про Путіна

1.3тЧитати матеріал російською

Журналіст і публіцист Леонід Радзіховський розповів, що президент Росії Володимир Путін особисто визначає політику щодо України.

"Для Путіна Україна – улюблена "іграшка", і нікому іншому він її всерйоз пограти не віддавав. А ось чи хоче Путін принципово змінити політику щодо України? В цьому я дуже сильно сумніваюся", – йдеться в блозі Радзіховського на сайті Собеседник.

За словами журналіста, відносини з Україною визначає тільки президент Росії особисто і більше ніхто. Радзіховський написав, що навряд чи Путін відмовиться від іншої улюбленої "іграшки" – ДНР / ЛНР, а також налагодить відносини з президентом України Володимиром Зеленським.

Новини
Путін готує черговий удар: у Нацбанку звернулися до РНБО

У Росії розкрили цікавий нюанс про Путіна

У Росії розкрили цікавий нюанс про Путіна

Українська правда

Чутки про зміну політики щодо України з'явилися одночасно з чутками про можливу відставку помічника Путіна – Владислава Суркова, а також призначення на його місце недавнього спецпредставника президента РФ з розвитку торгово-економічного співробітництва з Білоруссю Михайла Бабича, додав публіцист. Але, на його думку, зміна політики не залежить від стрілочників.

"Кого б не призначили – чи Бабича, чи Суркова, чи ще кого, – буде постійний контроль в режимі короткого повідка", – підсумував Радзіховський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін задумав занурити Україну в хаос заради возз'єднання Радянського Союзу.

Також експерт з питань національної безпеки і оборони в Українському інституті майбутнього Глен Грант розповів Україні, як закінчити війну на Донбасі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Володимир ПутінЛеонід Радзіховський
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украина всегда готова к войне с росийскими выплядками окупантами! Крым и Донбасс Украина! война до полной победы! Путин разорил росию и обокрал ее! росия Банкрот!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Кожедуб ruslan, у тебя агония ?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки