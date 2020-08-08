Україна та Грузія разом виступили в ООН проти Росії

Росія повинна припинити агресію і вивести свої війська з окупованих територій Грузії, а також надати безперешкодний доступ міжнародним правозахисним і моніторинговим організаціям.

Про це в Facebook заявив прессекретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко. Він підкреслив, що Україна як ніхто інший розуміє Грузію.

Ніколенко розповів, що в 12-ту річницю збройної агресії РФ представництво України в ООН виступило разом із грузинськими колегами зі спільною заявою.

"Ми засуджуємо продовження окупації і кроки до фактичної анексії грузинських регіонів Абхазія та Цхінвалі й закликаємо Росію негайно розпочати виконання своїх зобов'язань, відповідно до Статуту ООН, Гельсінського заключного акту, фундаментальних норм і принципів міжнародного права, а також Угоди про перемир'я від 12 серпня 2008 року, посередником у якій виступив ЄС, у частині відведення Росією своїх сил із міжнародно визнаної території Грузії і зміни її незаконне рішення про визнання так званої незалежності грузинських регіонів Абхазія і Цхінвалі", – йдеться в заяві.

"Україна як ніхто інший розуміє біль грузинів через війну й окупацію частини їх території. "Бордерізація", порушення прав людини, затримання і викрадення громадян, блокування гуманітарного доступу, дестабілізація ситуації безпеки. Таку реальність зараз проживають Абхазія та Цхинвальський регіон/Південна Осетія в умовах російської окупації", – написав Ніколенко.

Він додав, що Грузія бореться політико-дипломатичними методами за Абхазію і Цхінвальський регіон, а Україна – за Крим і Донбас.

Скриншот

Facebook / Олег Ніколенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 років тому, 7 серпня 2008 року, колона російської бронетехніки вторглася на територію Грузії, почавши військову агресію й окупацію суверенних грузинських територій – Абхазії і Південної Осетії.